L’ex-soldat Harry a finalement fait exploser son lien avec Wills après avoir calomnié la monarchie en technicolor spectaculaire

AINSI, l’ancien homme de l’armée a finalement tiré la goupille – et a fait exploser la famille royale.

Après des mois de fouilles, d’indices et d’aiguillons, le prince Harry s’est finalement lancé.

Le documentaire Netflix de Harry a fait exploser la famille royale

D’un seul coup, Harry a sali l’entreprise que Wills a essayé de garder parfaitement propre Crédit : Getty

Oui, dans la dernière bande-annonce de ses docuseries explosives sur Netflix, il a calomnié la monarchie en technicolor spectaculaire, accusant un tiers infâme de couvrir activement son frère.

“Ils étaient contents de mentir pour protéger mon frère (William). Ils n’ont jamais voulu dire la vérité pour nous protéger », grogne-t-il.

Qui, précisément, “ils” sont reste à voir.

Mais nous pouvons probablement supposer que c’est la machine royale des relations publiques, les assistants décemment payés derrière les portes du palais.

Les hommes et les femmes dont – tout comme les tests de frottis, le dentiste et les factures d’électricité – nous avons tous volontiers prétendu qu’ils n’existaient pas.

Des hommes et des femmes déployés spécifiquement pour protéger l’image et la régulation des habitants du palais.

Eh bien, William devrait probablement exiger un remboursement car, d’un seul coup, son petit frère a déterré les sales machinations de la vie royale et souillé la marque que le deuxième en ligne a travaillé si dur pour rester plus blanc que blanc.

(Ce qui est ironique étant donné que Meghan et Harry ont également accusé la famille royale d’être des monstres racistes).

Le plus gros problème ici est que pendant des années, le public britannique a tâtonné en pensant que les membres de la famille royale sont des gens décents et qui travaillent dur. . . et ce que vous voyez est ce que vous obtenez.

L’idée que la famille royale n’est pas meilleure que des starlettes avides de gloire – payant des équipes de personnes pour les faire bien paraître – est exaspérante.

Dans le showbiz, j’ai vu des agents de première main mentir, des célébrités faire des revers et des affaires désagréables se faire afin de maintenir des relations.

Des réputations ont été sauvées, des mariages maintenus, des affaires tenues secrètes.

Cela peut être un travail sale. Mais bon, c’est du showbiz.

Ce sont des célébrités, ce ne sont pas des membres de la famille royale financés par les contribuables, nés dans une position privilégiée.

Harry fait en sorte que son frère ne soit pas meilleur qu’un acteur inférieur de Hollyoaks.

Il brise le vernis de la vie royale.

Lorsque Harry et Meghan ont quitté la monarchie, ils se sont engagés à défendre les valeurs de feu la reine.

Ils devaient suivre les principes Nolan de la vie publique, sept normes régissant le comportement des personnes dans la fonction publique.

Ces principes sont l’altruisme, l’intégrité, l’objectivité, la responsabilité, l’ouverture, l’honnêteté et le leadership.

En dévoilant un tel secret royal, en l’exposant comme un mode de vie sordide, il a brisé l’intégrité de toute une institution.

En signant un contrat de 100 millions de livres sterling avec Netflix pour raconter son histoire, pour briser sa vie privée, Harry ne fait en aucun cas preuve d’objectivité ou, enfin, d’altruisme.

S’ils peuvent conserver leurs titres après cela, cela reste à voir.

Bien sûr, Harry dirait également que c’est sa vérité, et donc il est honnête, ouvert et, peut-être à juste titre, demande des comptes à sa famille.

Après avoir parcouru les trois premiers épisodes, j’ai beaucoup plus de sympathie pour lui et sa femme que je ne l’imaginais. Harry vivait dans une cage, quoique dorée.

Et compte tenu de la façon dont la paire a dirigé l’agenda des nouvelles au cours des dernières semaines – et ici je parle d’eux pour une deuxième semaine consécutive – leur stratagème pour être «vu» fonctionne clairement.

Parfois, Meghan apparaît comme charismatique, brillante et pétillante.

(La pauvre Kate Middleton, gardant un silence digne, doit détester chaque nanoseconde).

Il est également indéniable que le couple est profondément amoureux. Mais ils restent aveuglément ignorants des opportunités, toujours en cours, que le droit d’aînesse de Harry a fournies.

Dans un autre clip, on voit Harry sourire à la caméra depuis un avion en disant : “Nous sommes sur le vol de la liberté !” (Un vol de liberté privé, vraisemblablement.)

Lui et Meghan ne fuyaient pas Lviv déchirée par la guerre. Le manque de recul est choquant.

Netflix est une grande organisation. Il a des avocats. Des avocats qui auraient passé ces transcriptions au peigne fin.

Harry doit, on peut le supposer, avoir la preuve de ses diverses affirmations.

C’est sûrement le début de la fin de sa relation avec William.

La semaine dernière, Harry et Meghan sont montés sur scène pour accepter un prix des droits de l’homme.

Le duo intrépide a pris le temps de son emploi du temps chargé en désignant la famille royale et en accusant les Britanniques d’être racistes pour être héroïque pour leur travail de santé mentale et de justice raciale.

Harry et Meghan ne sont, après tout, rien sinon des principes.

Alors, l’événement a été organisé par Alec Baldwin.

Un homme qui aurait abattu son collègue et aurait un jour traité sa fille de porc.

Et rien ne crie « prix de la paix des droits de l’homme » comme . . .

STUNT AJOUTÉ UNE SOUCHE

JUSTE au moment où le NHS pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, avec Richard Madeley en première ligne.

Les manches retroussées et la cravate rentrée – “rentrer ma cravate n’était pas obligatoire, mais je l’ai fait moi-même au cas où” – Richard s’est rendu au pauvre hôpital de Whiston dans le Merseyside pour souligner la pression exercée sur les départements A&E à l’échelle nationale.

La cascade de Richard Madeley pour mettre en évidence la pression exercée sur A&E n’a pas du tout aidé après avoir amené son équipe de tournage et ses producteurs aboyant

Tout en mettant vraisemblablement une pression importante sur A&E grâce à une équipe de tournage, des producteurs aboyant et un panel de six personnes installé devant la réception pour discuter des périls du NHS.

Sans couture, les gars, sans couture.

Il est apparu que les infirmières pourraient recevoir des enregistreurs de caméras corporelles pour assurer leur sécurité.

Ce qui n’est pas tant un acte d’accusation accablant contre le NHS, mais nous, le “grand” public britannique.

Un essai à Oxford a révélé que les infirmières se sentent plus en sécurité face aux patients agressifs grâce aux caméras portées sur leurs uniformes.

Le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, a évoqué cette possibilité avec les dirigeants syndicaux alors qu’il cherche des moyens d’améliorer les conditions de travail des infirmières sans augmenter l’offre salariale du gouvernement.

C’est une preuve de plus que les infirmières ont l’un des concerts les plus difficiles – et les plus sous-estimés – de Grande-Bretagne.

LE COURRIER EST UN GROS ÉCHEC

Quelqu’un peut-il me dire s’il vous plaît le point de Royal Mail?

Non seulement il en coûte maintenant une semaine de loyer pour envoyer une lettre de première classe, mais il faut aussi environ un an pour arriver au destinataire. S’il y arrive du tout.

Ce qui, invariablement, n’est pas le cas.

Maintenant que le seul courrier que nous ayons jamais reçu se présente essentiellement sous la forme de misérables enveloppes brunes (amendes de stationnement, taxe d’habitation ou notes joyeuses du HMRC), pourquoi avons-nous besoin du courrier postal ?

Avec 18 grèves prévues cette année, de toutes les industries en grève, Royal Mail est la seule qui n’aura pratiquement aucun impact.

Clobber est dans le ruisseau

MAINTENANT, je suis pour un peu de confort plutôt que de style. Mais non, Katie Holmes, non.

La star de Dawson’s Creek l’a ramené au début des années 2000 avec ce « look » – dans le sens le plus lâche du terme – d’une robe sur un jean effiloché, associé à des baskets.

Le “look” horrifiant de Katie Holmes est-il vraiment là pour rester ? Crédit : Getty

Terriblement, la bible du style Vogue estime que c’est une tendance qui est là pour rester.

Pas à Wigan, ce n’est pas le cas.

Merci Rob MERCI à Robbie Williams et Ayda Field pour le cadeau de Noël le plus original de cette année. Le couple m’a surpris avec une livraison hier – une bouteille de champagne, un CD signé Robbie. . . et une paire de chaussettes de Rob. Utilisé. De la propre gamme de kits de gym d’Ayda. Génial.

12 000 £ ? JOG ON, DIOR…

Franchement, toute personne qui achète cela mérite de tomber à l’arrière.

Dior a sorti un tapis roulant à 12 000 £ (et une balle gonflable à 900 £… pour rebondir ?) juste à temps pour Noël.

Quiconque achète ce tapis de course Dior mérite de tomber à l’arrière Crédit : Dior

La maison de couture française décrit la machine en édition limitée comme “élégante, conviviale, intuitive et silencieuse”, ajoutant qu’elle “offre l’expérience de course ultime”.

Ce qui est fondamentalement un oxymoron massif.

« GOBLIN mode » est le mot de l’année selon l’Oxford English Dictionary.

Pour les non-initiés, la définition officielle du dictionnaire est “sans vergogne complaisant, paresseux, négligent ou cupide, généralement d’une manière qui rejette les normes ou les attentes sociales”.

Pensez : pas de maquillage, des cheveux gras, des bas de survêtement et une sorte de tache de saindoux. Points bonus pour les aliments en croûte autour de la bouche et un dreadlock emmêlé.

Jamais une phrase ne m’a autant parlé.

Des conseils ingénieux L’Agence britannique de sécurité sanitaire a joué un œillère. L’organisme gouvernemental officiel a, une fois de plus, sauvé la mise avec quelques conseils prémonitoires. “Gardez les fenêtres de votre chambre fermées la nuit”, a-t-il averti avant ce claquement de froid. Ingénieux.

Woke est une blague

AVEZ-VOUS déjà entendu quelque chose de plus fonctionnaire ?

Les Blob ont reçu l’ordre d’appeler leurs fêtes de Noël des «célébrations festives» pour tenter d’éviter d’offenser les autres religions.

Dans un autre mouvement visant à promouvoir la diversité et l’inclusion, les responsables ont été informés qu’ils ne pouvaient pas boire si un membre de l’équipe était abstinent.

Pauvre Jésus.

Tout cet effort pour transformer l’eau en vin.

Et 2 000 ans plus tard, nous voici, en train de coller sans joie H20 lors de sa journée spéciale.