L’ex-Sinn Fein cllr Jonathan Dowdall et sa famille seront réinstallés à l’étranger sous de nouvelles identités et ne pourront jamais retourner en Irlande

L’ex-conseiller du Sinn Fein, Jonathan Dowdall, et sa famille élargie sont en détention préventive depuis la semaine dernière après avoir accepté de tout dire sur l’attaque de Regency, a déclaré un tribunal.

Le Tribunal pénal spécial a été informé que ses proches seraient probablement réinstallés à l’étranger sous de nouvelles identités et ne pourraient jamais rentrer chez eux.

Jonathan Dowdall, 44 ans, et son père Patrick photographiés précédemment Crédit : Collins Photo Agency

Dowdall a été placé en garde à vue

Un officier armé devant le tribunal pénal spécial de Dublin Crédit : PA : Association de la presse

Le père de quatre enfants, Dowdall, 44 ans, a promis de faire une déclaration impliquant d’autres personnes dans la violente attaque à l’arme à feu à l’hôtel Regency de Dublin qui a conduit au meurtre du membre senior du cartel de Kinahan, David Byrne, le 5 février 2016.

Dowdall et son père Patrick Dowdall, 65 ans, tous deux de Navan Road, à Cabra, Dublin 7, ont plaidé coupables la semaine dernière d’avoir facilité le meurtre de Byrne en réservant une chambre à l’hôtel le 4 février 2016.

Le sergent-détective Patrick O’Toole a déclaré que la famille était en cours d’évaluation pour le programme de sécurité des témoins de la Garda et qu’il est “très probable qu’ils soient réinstallés à l’étranger sous de nouvelles identités et ne pourront plus jamais retourner en Irlande”.

Dowdall s’est également porté volontaire pour témoigner à charge contre Gerry ‘The Monk’ Hutch lors de son prochain procès pour le meurtre de Byrne.

Et l’officier a convenu avec son avocat, Michael O’Higgins, que la décision de faire une déclaration à gardai avait placé un “très lourd fardeau” sur lui et sa famille.

M. O’Higgins a ajouté: «Il passera le reste de ses jours à regarder par-dessus son épaule. Il ne pourra plus jamais avoir une conversation avec un étranger sans se poser la question.

Le sergent-détective O’Toole a déclaré que Dowdall connaissait la famille Hutch depuis l’âge de 15 ans et que sa mère, une commerçante du marché de troisième génération, avait grandi à côté d’eux et avait été amie avec la femme de The Monk.

Les Dowdall empruntaient occasionnellement de grosses sommes d’argent au frère de Gerry, Patsy, et les Dowdall réservaient souvent des vacances pour la famille Hutch avec une carte de crédit, mais ces «petites sommes d’argent» étaient toujours remboursées.

Et le tribunal a appris que Dowdall s’était envolé pour l’Espagne avec Patsy “dévastée” après le meurtre de son fils Gary en septembre 2015.

Mais M. O’Higgins a déclaré que Dowdall avait subi des pressions après la “désintégration” de ses entreprises d’électricité prospères à la suite de son arrestation pour faux emprisonnement et menace de tuer un autre homme en 2015.

Et il a emprunté de grosses sommes à Patsy pour payer les salaires, a appris le tribunal.

Dowdall a conduit son père, Patrick, à l’hôtel Regency le 4 février 2016, et une réservation de chambre a été effectuée sur une carte de crédit au nom d’un membre de la famille.

Le numéro de portable de Patrick a été laissé à la réception, mais lorsque les flics ont appelé plus tard, il a dit qu’il avait « annulé la chambre ».

VIDÉOS CCTV

CCTV a montré Patrick arrivant à l’hôtel Regency et payant la chambre en espèces. Il est ensuite monté dans la chambre 2104 et a utilisé une carte-clé pour entrer.

Il est parti quelques minutes plus tard et s’est rendu dans un endroit du nord du comté de Dublin avec son fils où ils ont donné les deux cartes-clés à un membre connu de l’organisation criminelle Hutch mais à une personne “pas devant les tribunaux ce matin”.

Le sergent-détective O’Toole a convenu que les deux Dowdall « n’étaient pas membres d’une organisation criminelle ou n’avaient jamais bénéficié d’une organisation criminelle ».

Le lendemain matin, un homme portant une casquette plate, qui a ensuite été identifié comme étant Kevin Murray, de Strabane, Co Tyrone, a été vu sur CCTV entrant dans l’hôtel et repartant avec un sac fourre-tout vert vers 10h30.

Plus tard dans l’après-midi, Murray, décédé depuis, et un homme habillé en femme ont été déposés à l’hôtel par une Ford Transit argentée et sont entrés par une porte latérale.

Les deux hommes ont brandi des armes de poing et semblaient chercher quelqu’un, a appris le tribunal.

TIR RÉGENCE

Des coups de feu ont ensuite été entendus dans une salle où se déroulait une pesée de boxe pour l’événement de boxe Clash of the Clans de la nuit suivante, un événement conjoint entre Frank Warren’s Queensbury Promotions et MGM, une société irlandaise basée en Espagne.

Quelques instants plus tard, la même camionnette s’est arrêtée devant l’hôtel et trois hommes habillés en gardai en tenue tactique complète et armés de fusils d’assaut sont entrés par la porte d’entrée de l’hôtel.

Le sergent-détective O’Toole a convenu avec Sean Gillane SC, pour l’accusation, que cela “a causé une grande confusion car beaucoup pensaient qu’il s’agissait du véritable gardai”.

D’autres coups de feu ont été tirés et cela “a provoqué une grande panique alors que les gens couraient vers les portes de sortie”.

Alors que David Byrne courait dans le hall, il a été abattu dans le dos par l’un des “gardai”.

Il a rampé jusqu’à la réception et une deuxième « garda » a ensuite tiré sur le membre de Kinahan à plusieurs reprises.

Il est mort de six blessures par balle d’une arme à feu à grande vitesse et avait des blessures à la tête, au visage, à la cuisse et au dos, une autopsie retrouvée.

Le sergent-détective O’Toole a déclaré qu’à partir des enquêtes de l’un de ses collègues, ils avaient pu déterminer que deux gangs rivaux de Dublin étaient liés au meurtre.

Il a convenu avec M. Gillane qu’une faction était une “organisation criminelle internationale impliquée dans des délits de meurtre, de blanchiment d’argent et d’armes à feu et l’autre était un groupe criminel bien connu de Dublin connu pour ses liens familiaux et ses relations intergénérationnelles”.

QUELQUE RUE KINAHAN-HUTCH

Il a également convenu que la fusillade était un événement important dans «ce qui est devenu connu sous le nom de querelle Kinahan-Hutch».

Et le sergent-détective O’Toole a reconnu que Kevin Murray avait des liens avec des paramilitaires et ne portait aucun déguisement dans l’hôtel, mais “semblait annoncer sa présence” sur la CCTV.

Il a ensuite été arrêté mais son extradition n’a pas été accordée car il approchait de la fin de sa vie, souffrant d’une maladie terminale du motoneurone.

L’officier a admis que les Dowdall «avaient des liens républicains» et que le gang aurait pu les exploiter pour faire croire qu’il y avait un lien paramilitaire ou dissident avec le meurtre de Byrne.

Le tribunal a également appris que Dowdall s’était rendu à Strabane le 7 mars 2016 avec un autre homme et que les conversations qu’il avait eues avaient été enregistrées.

Le 9 mars, un autre homme, qui a déjà été traité par les tribunaux, a été arrêté dans une voiture dans le nord du comté de Dublin et trois AK47 ont été saisis.

MOYENS DE SUSPENSION

M. O’Higgins a plaidé pour une condamnation avec sursis, affirmant qu’il y avait des “circonstances exceptionnelles” dans cette affaire et que “la vie telle qu’il la connaissait était désormais terminée” de Dowdall.

Ses enfants sont âgés de 11 à 25 ans et son avocat a déclaré que, avec sa femme, leur vie serait grandement affectée pendant de nombreuses années à cause de sa décision de faire une déclaration complète dans l’affaire.

L’avocat de son père a déclaré que Patrick avait des antécédents d’abus d’alcool et de dépression et qu’il était totalement naïf quant à ce dans quoi il s’embarquait. Michael Bowman SC a également demandé une peine avec sursis.

Les deux équipes juridiques ont déclaré que les Dowdall n’avaient aucune idée de l’utilisation de la chambre d’hôtel et n’avaient aucune connaissance de l’attaque par arme à feu.

Le juge Tony Hunt a déclaré qu’il condamnerait les deux hommes le 17 octobre.

Images de vidéosurveillance de l’hôtel Regency, où David Byrne a été tué

Gerry ‘The Monk’ Hutch sera jugé pour le meurtre de Byrne Crédit : Reuters

La famille de David Byrne devrait assister au procès