L’ex Simon de Falynn Guobadia de RHOA l’accuse de tricherie et de tomber enceinte après ses fiançailles avec Porsha Williams

L’ex-mari de REAL Housewives of Atlanta, Falynn Guobadia, Simon, l’a accusée d’avoir triché et d’être tombée enceinte.

Les affirmations de Simon surviennent après son engagement choc avec Bravo vedette Porsha Williams.

L’homme de 56 ans a pris à Instagram jeudi pour partager un clip de Falynn, 31 ans, assis pour une interview pour discuter de l’infidélité présumée de Simon dans leur mariage.

Parallèlement au clip, Simon a écrit: « Le visage de la femme infidèle… Commençons par pourquoi j’ai demandé le divorce. »

Il a affirmé: « Commençons par avec qui elle a triché et actuellement enceinte et vivant dans une maison pour laquelle j’ai payé – après le divorce.

« Son identifiant Instgram est itsjaylanbanks et c’est ainsi que votre générosité est tordue.

« Commençons là. »

Dans la vidéo, Falynn a accusé Simon de l’avoir trompée, puis a fondu en larmes lorsque l’intervieweur a mentionné son récent engagement avec Porsha, 39.

Falynn a déclaré dans l’interview : « Je pensais ce que j’ai dit quand j’ai prononcé mes vœux.

« Ça fait mal. Ça fait mal comme l’enfer. »

La star de Bravo aussi a partagé un clip de l’interview, en écrivant : « Ma vérité… Regardez cette exclusivité uniquement sur YouTube le 10 juin. @upandadamlive. »

Porsha a annoncé ses fiançailles avec Simon en mai en publiant une photo adorée du couple sur Instagram, alors qu’elle insistait sur le fait qu’elle n’avait rien à voir avec son divorce avec Falynn en légende.

le RHOA star a commencé: « Notre relation a commencé il y a un mois – oui, nous sommes fous amoureux. Je sais que c’est rapide mais nous vivons la vie chaque jour à son maximum.

« Je choisis le bonheur tous les matins et tous les soirs. Éviter toute énergie négative et me concentrer uniquement sur les souhaits positifs. Il me rend si heureuse et pour moi, c’est ce qui compte le plus. »

En précisant qu’elle n’était pas impliquée dans le divorce de Falynn et Simon, le RHOA La star a poursuivi: « Pour tous ceux d’entre vous qui ont besoin de faits, je reçois l’optique mais Simon a demandé le divorce d’un précédent mariage en janvier.

« Je n’ai rien à voir avec leur demande de divorce. C’est entre eux deux.

« Falynn et moi ne sommes pas amis, et le divorce de Simon a été réglé. Notre relation est un pas en avant positif et affectueux dans la vie de tout le monde. »

Porsha a ajouté que son ex Dennis McKinley et son nouveau beau Simon étaient « engagés » à être les meilleurs coparents pour sa fille de deux ans, Pilar.

« Simon et Dennis se sont engagés à être respectueux et à soutenir mon bonheur dans cette situation, ainsi qu’à être les meilleurs coparents qu’ils puissent être pour bébé PJ », a-t-elle écrit.

« Deux hommes noirs se mobilisent et sont des gens incroyables – félicitons-les !!!! »

le RHOA La star a conclu le post : « C’est vraiment un beau moment dans ma vie et nous avons hâte de passer le reste de notre vie ensemble. »

En avril, Falynn et Simon ont publié des déclarations communes pour révéler qu’ils se séparaient après deux ans de mariage.

Au cours de cette saison de RHOA, Falynn et Porsha ont partagé qu’ils se sont rencontrés à travers leurs autres moitiés, car Simon et Dennis sont des partenaires commerciaux.