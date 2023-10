L’AUDACE !!!!

Les réseaux sociaux sont en effervescence Lupita Nyong’o annonçant sa séparation avec Selema Masekela au milieu de la « récente tromperie » qu’elle a vécue dans la relation.

Jeudi, l’actrice oscarisée de 40 ans a révélé qu’elle avait le cœur brisé tout en reconnaissant qu’« il se passe des choses bien plus importantes dans le monde en ce moment, et mes pensées vont à ceux qui souffrent profondément », apparemment en référence à la Conflit israélo-palestinien.

Dans une rare invitation à sa vie privée, la star mondialement adorée a détaillé sa rupture avec Masekela, 52 ans, notant qu’elle souhaitait se dissocier publiquement de lui parce qu’il avait trahi sa confiance.

« En ce moment, il est nécessaire pour moi de partager une vérité personnelle et de me dissocier publiquement de quelqu’un en qui je ne peux plus faire confiance », a-t-elle écrit. « Je me retrouve dans une période de chagrin à cause d’un amour soudainement et dévastateur éteint par la tromperie. »