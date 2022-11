L’ex-secrétaire d’État de Trump, Pompeo, a servi dans le procès contre Wikileaks (VIDEO)

L’ancien directeur de la CIA aurait violé les droits du quatrième amendement de Julian Assange et de ses invités à l’ambassade d’Équateur

L’ancien secrétaire d’État américain Mike Pompeo a reçu des papiers pour un procès alléguant qu’il a dirigé un complot criminel violant les droits du quatrième amendement du fondateur de Wikileaks Julian Assange et de ses invités en les espionnant à l’ambassade d’Équateur à Londres.

La vidéo d’un huissier de justice remettant les documents juridiques à l’ancien directeur de la CIA la semaine dernière lors d’un dîner de collecte de fonds a été publiée par Wikileaks sur les réseaux sociaux mardi. Dans le clip, on peut voir un Pompeo perplexe remettre les papiers, non lus, à un assistant.

Un groupe de plus de 100 citoyens américains – dont des avocats, des journalistes et des médecins – a poursuivi la CIA et Pompeo en août pour avoir prétendument violé leurs droits à la vie privée du quatrième amendement en les espionnant lorsqu’ils ont rencontré l’éditeur de Wikileaks en 2017 et 2018 à l’ambassade, où il était assigné à résidence de facto.

"Michael Richard Pompeo : Vous avez été servi !" Mike Pompeo s'est vu signifier une action en justice intentée par des avocats et des journalistes américains qui ont visité #Assange. Des documents judiciaires espagnols montrent des violations de leurs droits constitutionnels américains. Les plaignants sont représentés par l'avocat de New York, Richard Roth.

Selon le procès, les visiteurs d’Assange devaient remettre leurs téléphones portables à l’entreprise de sécurité privée Undercover Global SL, qui a ensuite copié les données des appareils et les a remises à la CIA – à l’insu du gouvernement équatorien, qui avait embauché l’entreprise pour assurer la sécurité à l’ambassade. Undercover Global SL a également enregistré des conversations entre Assange et ses visiteurs au nom de la CIA, selon la poursuite, ajoutant que Pompeo a explicitement autorisé et approuvé le vol de données.

Pompeo, qui a été secrétaire d’État sous l’ancien président américain Donald Trump, a été convoqué comme témoin devant un tribunal espagnol en juin pour témoigner concernant les affirmations de plusieurs anciens responsables de la sécurité américains selon lesquelles la CIA avait envisagé d’enlever ou de tuer Assange après la publication de Wikileaks en 2017. des documents de l’Abri 7. La fuite a révélé des outils de piratage top secret et aurait constitué le «la plus grande perte de données de l’histoire de la CIA.« Pompeo voulait spécifiquement se venger, a déclaré un responsable à Yahoo News l’année dernière. Cependant, aucun plan n’a finalement été approuvé, car les avocats de la Maison Blanche ont souligné qu’il était hautement illégal et que le Royaume-Uni a refusé d’autoriser une telle opération sur le sol britannique.

Assange est incarcéré à la prison de Belmarsh depuis 2019, date à laquelle il a été déchu de sa nationalité équatorienne après sept ans passés à l’ambassade du pays à Londres. Il lutte actuellement contre son extradition vers les États-Unis, où il fait face à des accusations de complot et d’espionnage pouvant aller jusqu’à 175 ans de prison suite à la publication par Wikileaks de documents top-secrets du Pentagone.

Alors qu’un juge a décidé l’année dernière qu’Assange ne devait pas être envoyé aux États-Unis en raison de sa santé mentale déclinante, Washington a fait appel de la décision et obtenu une décision plus favorable. Ses avocats ont fait appel en août.