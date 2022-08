L’ex-représentant spécial américain pour l’Ukraine prédit quand les combats prendront fin

S’adressant aux médias ukrainiens, Kurt Walker a déclaré qu’il pensait que le conflit armé se poursuivrait jusqu’à l’année prochaine

L’Ukraine, l’Europe et la Russie devraient se préparer à un hiver difficile, a averti l’ancien représentant spécial des États-Unis pour l’Ukraine, Kurt Walker, affirmant que les combats se poursuivraient probablement et qu’une crise énergétique se profilait. Il a noté, cependant, que Washington continuerait à soutenir Kiev contre vents et marées.

Dans une interview avec les médias ukrainiens publiée dimanche, Walker a déclaré d’emblée qu’il s’attendait à ce que l’hiver à venir soit difficile à la fois pour l’Ukraine et l’UE, tandis que la Russie serait également affectée.

L’ancien diplomate américain a expliqué que l’UE sera confrontée à de graves pénuries d’énergie et à une hausse des prix. Il a ajouté que Berlin, par exemple, est déjà occupée à calculer les coûts pour s’assurer qu’elle peut se voir dans les mois à venir.

Selon Walker, d’autres États membres de l’UE prennent également des mesures pour amortir l’impact des pénuries d’énergie prévues dans les mois à venir.

Pour l’Ukraine, il n’y a pas non plus de raisons d’être optimiste, avec des temps extrêmement difficiles encore à venir, comme l’a dit l’ancien représentant spécial. Walker a attribué cela au fait que le conflit militaire est sur le point de s’éterniser.

Il a dit qu’il s’attendait à ce que les combats se poursuivent jusqu’au printemps ou même à l’été prochains. Cependant, il a félicité l’Ukraine pour le «le progrès” le pays a fait jusqu’à présent.

Walker a également souligné que les autorités de Washington semblent avoir confiance en Kiev et en son engagement envers la démocratie et, par conséquent, sont disposées à continuer à soutenir le pays dans sa lutte contre la Russie.

Il a noté que des sommes considérables ont été affectées à cette fin dans le budget américain pour cet exercice et le suivant.

Divers responsables ukrainiens ont à plusieurs reprises proposé leurs prédictions quant à la fin du conflit, qui vont de quelques mois à plusieurs années.

Le Kremlin, quant à lui, a précisé à plusieurs reprises que Moscou n’avait fixé aucune échéance à son opération militaire, ajoutant que l’offensive se poursuivra jusqu’à ce que la Russie atteigne ses objectifs en Ukraine.