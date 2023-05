L’ex-Raider Ruggs plaide coupable d’avoir conduit en état d’ébriété à 156 mph, provoquant un accident qui a tué une femme de Vegas

LAS VEGAS (AP) – L’ancien joueur des Raiders de Las Vegas, Henry Ruggs, a plaidé coupable mercredi d’avoir conduit sa voiture de sport en état d’ébriété à des vitesses allant jusqu’à 156 mph dans une rue de la ville avant de provoquer un accident violent qui a tué une femme et son chien.

« Coupable », a déclaré l’ancien choix de premier tour de la NFL, 24 ans, qui évitera le procès et devrait être condamné le 9 août à trois à 10 ans de prison d’État en vertu de son accord de plaidoyer avec les procureurs. La peine minimale de trois ans ne peut pas être réduite en convertissant l’année et demie qu’il a passée en résidence surveillée en temps déjà purgé.

Le procureur du district du comté de Clark, Steve Wolfson, a cité d’éventuels obstacles juridiques à l’obtention d’une condamnation au procès, a déclaré qu’il avait rencontré à plusieurs reprises des proches de la femme décédée et a déclaré que l’accord de plaidoyer avec Ruggs « avait atteint nos trois objectifs les plus importants ».

Ruggs a été reconnu coupable de crime DUI causant la mort, ira en prison et ne pourra pas faire appel de sa condamnation et de sa peine, a déclaré le procureur de district élu, un démocrate, dans une longue déclaration écrite. « Quand quelqu’un meurt à la suite des actions d’un conducteur ivre, c’est l’accusation la plus grave autorisée par la loi. »

Ruggs a refusé de commenter alors que lui et un groupe d’environ neuf personnes quittaient le palais de justice après sa brève comparution devant le tribunal. Il reste libre dans l’attente de sa condamnation.

« Henry a plaidé aujourd’hui dans l’espoir que cela favorisera le processus de cicatrisation des blessures causées par l’accident », ont déclaré ses avocats, David Chesnoff et Richard Schonfeld, dans des commentaires écrits. Ils ont promis une déclaration « plus complète » après la condamnation.

Les Raiders ont laissé tomber Ruggs alors qu’il était encore hospitalisé après l’accident du 2 novembre 2021 qui a tué Tina Tintor, 23 ans.

La mère, le frère, l’oncle de Tintor et plusieurs autres membres de la famille étaient dans la salle d’audience mercredi mais sont partis avec leurs avocats, Paul Albright et Farhan Naqvi, sans commentaire.

Tintor, 23 ans, était une immigrante serbe diplômée d’un lycée de Las Vegas, travaillait dans un magasin Target, voulait devenir programmeuse informatique et était sur le point d’obtenir sa citoyenneté américaine, ont déclaré des amis et des membres de sa famille après sa mort.

« La famille apprécie l’intimité pendant cette période de deuil », a déclaré Naqvi plus tard dans une déclaration écrite.

La petite amie de Ruggs, Je’nai Kilgo-Washington, était avec lui dans la Corvette et a également été blessée. Les procureurs ont déclaré que Ruggs avait été blessé à la jambe et que Kilgo-Washington avait été blessé au bras. Kilgo-Washington et Ruggs ont une fille ensemble, et Kilgo-Washington n’a pas coopéré avec les procureurs en tant que victime dans l’affaire.

La semaine dernière, Ruggs a renoncé à une audience préliminaire longtemps retardée avec son accord pour plaider coupable de conduite sous l’influence de l’alcool, causant la mort, un crime et une accusation d’homicide involontaire coupable avec un véhicule pour délit entraînant une peine de six mois de prison qui sera pliée avec sa peine de prison de trois à dix ans.

Wolfson a déclaré peu de temps après l’accident que Ruggs ferait face à un minimum obligatoire de deux ans de prison s’il était reconnu coupable et pourrait écoper de plus de 50 ans. Le procureur de district a déclaré que les enquêteurs avaient appris que Ruggs avait passé plusieurs heures à boire avec des amis sur un site de divertissement sportif et de golf, et qu’il était peut-être resté plusieurs heures chez un ami avant que lui et Kilgo-Washington ne rentrent chez eux.

Depuis l’accident, les avocats de Ruggs ont perdu plusieurs offres pour contester des preuves, notamment que Ruggs avait un taux d’alcoolémie de 0,16% – deux fois la limite légale au Nevada – après l’épave arrière qui a déclenché un incendie qui a tué Tintor et son animal de compagnie. chien, max.

Wolfson a déclaré dans sa déclaration que Ruggs aurait peut-être échappé à une condamnation au procès parce que Ruggs n’avait pas subi de test de sobriété sur le terrain après l’accident et ses avocats de la défense ont fait valoir que le test d’alcoolémie de Ruggs avait été incorrectement obtenu à l’hôpital.

« Il n’y avait pratiquement aucune autre preuve pour prouver que Ruggs était sous l’influence », Wolfson du test sanguin.

« Je reconnais que ce résultat n’est pas suffisant pour punir Ruggs pour la perte subie par la famille Tintor », a reconnu le procureur de district. «Mais il y avait une crainte légitime qu’un tribunal aurait supprimé le résultat de la prise de sang. Nous aurions perdu l’accusation de crime DUI. Nous ne pouvions pas prendre ce risque.

La police a rapporté que les enregistrements informatiques des sacs gonflables montraient que la Chevrolet Corvette 2020 de Ruggs avait légèrement ralenti de 156 mph (251 km/h) à 127 mph (204 km/h) secondes avant de percuter le Toyota Rav 4 de Tintor. La limite de vitesse dans la zone était de 45 mph (72 km/h). ).

D’autres accusations contre Ruggs ont été rejetées en vertu de l’accord de plaidoyer, y compris la conduite imprudente criminelle, la conduite sous l’influence causant des blessures graves à Kilgo-Washington et une accusation de délit d’arme à feu résultant de la découverte par la police d’une arme de poing chargée dans sa Corvette démolie. Ruggs a accepté de confisquer l’arme.

Ruggs a déposé une caution de 150 000 $ pour être libéré de prison après avoir quitté l’hôpital et est resté assigné à résidence avec des conditions strictes, notamment une surveillance électronique et des contrôles d’alcoolémie. L’ordonnance d’un juge lui a permis de fréquenter un gymnase pour trois heures d’entraînement physique deux fois par semaine.

Le nom complet de Ruggs est Henry James Ruggs III. Il a grandi à Montgomery, en Alabama, et a remporté un championnat de la NCAA avec le Crimson Tide avant d’être repêché par les Raiders en 2020. Il a signé un contrat de recrue de quatre ans d’une valeur de plus de 16 millions de dollars et était devenu une star. Joueur de la NFL avant le crash. Les archives montrent qu’il a acheté une maison de 1,1 million de dollars en avril 2021, non loin du lieu de l’accident.

