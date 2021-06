L’ex-procureur populaire de Corée du Sud lance sa candidature présidentielle

Yoon Suk Yeol est en tête des sondages sur le futur leader préféré du public sud-coréen, et son annonce va probablement accélérer la course pour trouver un successeur au président Moon Jae-in, dont le seul mandat de cinq ans a été marqué par des montagnes russes diplomatiques avec le Nord. Corée, un fossé intérieur qui s’aggrave et des problèmes économiques variés.