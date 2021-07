L’ex-président sud-africain Zuma a annoncé qu’il ferait appel de sa peine de prison

La plus haute juridiction d’Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle, a condamné la semaine dernière Zuma à la prison pour avoir défié une ordonnance du tribunal l’obligeant à témoigner devant une commission d’enquête sur les allégations de corruption généralisée lorsqu’il était président de 2009 à 2018. Plusieurs témoins, dont d’anciens ministres et haut dirigeants de sociétés d’État, ont témoigné des méfaits de Zuma, notamment en permettant à ses associés, la famille Gupta, d’influencer ses nominations au Cabinet et ses contrats lucratifs avec l’État.