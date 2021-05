L’ex-président sud-africain se dit prêt pour un procès pour greffe

Le procès de Zuma commence alors que le parti ANC est déchiré entre le président Cyril Ramaphosa, qui s’est engagé à éradiquer la corruption, et une faction soutenant Zuma et d’autres accusés de corruption. L’un des partisans les plus éminents de Zuma est Ace Magashule, qui a été suspendu en tant que secrétaire général du parti parce qu’il fait également face à des accusations de corruption criminelle.