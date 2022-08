L’ex-président sri-lankais qui a fui sa patrie quitte Singapour

BANGKOK (AP) – L’ancien président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa, qui a fui le mois dernier les manifestations anti-gouvernementales dans son pays, a quitté Singapour, ont annoncé jeudi les autorités de l’immigration.

Une annonce d’une phrase sur le site Web de l’Immigration & Checkpoints Authority n’a pas indiqué sa destination, mais des responsables thaïlandais ont déclaré mercredi que le gouvernement sri-lankais leur avait demandé de l’autoriser à entrer et qu’il serait autorisé à rester temporairement. .

Le Premier ministre thaïlandais Prayuth Chan-ocha a déclaré qu’il était au courant de la visite prévue de Rajapaksa et qu’elle avait été autorisée pour des raisons humanitaires car l’ancien président demandait l’asile dans un pays tiers. Il n’a pas précisé.

Rajapaksa n’a fait aucun commentaire public sur ses projets de voyage. Après avoir fui le Sri Lanka le mois dernier, il s’est d’abord rendu aux Maldives voisines dans un avion militaire sri-lankais, puis à Singapour. Il n’a présenté sa démission qu’après avoir quitté le Sri Lanka.

Les Sri Lankais ont organisé des manifestations de rue massives pendant des mois pour exiger des réformes démocratiques et des solutions à l’effondrement économique du pays.

Les manifestants qui avaient occupé des bureaux officiels et des résidences dans la capitale sri-lankaise, Colombo, accusent la mauvaise gestion et la corruption de la famille Rajapaksa d’être à l’origine de la crise économique qui a entraîné de graves pénuries de produits essentiels tels que les médicaments, la nourriture et le carburant. La nation insulaire négocie avec le Fonds monétaire international pour un programme de sauvetage.

Le porte-parole du ministère thaïlandais des Affaires étrangères, Tanee Sangrat, a déclaré mercredi que le « séjour de Rajapaksa est de nature temporaire dans le but de poursuivre son voyage. Aucun asile politique n’a été demandé. Il a refusé de dire jeudi si l’ancien président était arrivé en Thaïlande.

En plus d’être critiqué pour sa mauvaise gestion de l’économie de son pays, Rajapaksa a été accusé par des groupes de défense des droits humains d’être impliqué dans des crimes de guerre lorsqu’il était secrétaire à la Défense pendant la guerre civile au Sri Lanka, qui s’est terminée en 2009.

The Associated Press