L’ex-président russe met en garde contre les “accidents” sur les sites nucléaires de l’UE

L’avertissement intervient après que Moscou a déclaré que les frappes ukrainiennes près d’une centrale nucléaire détenue par la Russie risquaient un désastre total

L’ancien président russe, Dmitri Medvedev, a mis en garde contre d’éventuelles “les accidents” sur les sites nucléaires européens, accusant également le gouvernement ukrainien de risquer “nouveau Tchernobyl” alors que ses forces continuent de lancer des attaques près d’une importante centrale électrique.

Medvedev s’est adressé à Telegram vendredi pour sonner l’alarme concernant la centrale nucléaire de Zaporozhye – qui a été capturée par les troupes russes fin février et continue d’être exploitée par du personnel local – affirmant que les bombes ukrainiennes se rapprochaient progressivement de l’installation.

« Les salauds de Kiev et leurs mécènes occidentaux semblent prêts à organiser un nouveau Tchernobyl. Les roquettes et les obus se rapprochent du réacteur de la centrale nucléaire de Zaporozhye et du stockage des isotopes radioactifs », il a dit.

L’ex-président, qui occupe désormais un poste de direction au Conseil de sécurité russe, a ensuite rejeté les accusations ukrainiennes selon lesquelles Moscou elle-même serait à l’origine de frappes près de l’usine, l’appelant “évident, 100% absurde, même pour un public russophobe idiot [in the West].”

Lire la suite Le monde au bord de la catastrophe nucléaire – Moscou

“Ils disent ça [Ukrainian attacks around Zaporozhye] sont purement par hasard. Comme s’ils ne voulaient pas, a-t-il poursuivi en ajoutant « Que puis-je dire… nous ne devons pas oublier qu’il existe des centrales nucléaires dans l’Union européenne. Et des accidents sont également possibles là-bas.

Bien que l’on ne sache pas ce que Medvedev voulait dire concernant les incidents nucléaires potentiels en Europe, il est loin d’être le premier responsable russe à avertir que les opérations militaires à proximité des sites nucléaires pourraient avoir des résultats catastrophiques. L’envoyé de Moscou auprès des Nations unies, Vassily Nebenzia, a réitéré ces préoccupations jeudi au Conseil de sécurité de l’organisation, affirmant que l’Ukraine “attaques criminelles” étaient “poussant le monde au bord d’une catastrophe nucléaire qui rivaliserait avec Tchernobyl.”

Située dans la ville russe d’Energodar, dans le sud de l’Ukraine, l’usine de Zaporozhye a fait l’objet d’une série d’attaques au cours des dernières semaines. Moscou a accusé Kiev d’avoir lancé des frappes d’artillerie et de drones sur l’installation, dénonçant les opérations comme “terrorisme nucléaire”. L’Ukraine, cependant, affirme que la Russie est celle qui cible l’usine dans un complot visant à discréditer l’effort de guerre de l’Ukraine, affirmant également que Moscou a stationné des troupes dans l’installation pour “bouclier” les mettre à l’abri du danger.

L’ONU a appelé les attaques “suicidaire” et dit que c’est “extrêmement inquiet” sur la situation de l’installation, proposant d’envoyer une délégation de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) pour fournir “soutien technique” et aider à éviter une nouvelle escalade. Bien que la Russie ait exhorté l’agence à informer l’ONU sur le site nucléaire, ni elle ni l’Ukraine n’ont répondu à l’offre de l’AIEA.

L’usine de Zaporozhye est la plus grande d’Europe et stocke des dizaines de tonnes d’uranium enrichi et de plutonium dans ses cœurs de réacteur en plus du combustible usé, selon l’AIEA. Le chien de garde nucléaire n’a pas eu accès à l’installation depuis que les forces russes l’ont saisie plus tôt cette année.

