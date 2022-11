Dmitri Medvedev s’est moqué de l’autocensure d’Ursula von der Leyen comme d’une soumission aux États-Unis

L’autocensure du discours de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans lequel elle a mentionné les victimes ukrainiennes, est “humiliant” pour le bloc et montre qu’il n’est qu’une marionnette américaine, a déclaré mercredi l’ancien président russe Dmitri Medvedev.

“Il est évident que ‘tante Ursula’ a été giflée par ses patrons à Washington”, Medvedev a déclaré dans un post sur VK. «Semblait blesser aussi. Cela semble extrêmement humiliant.

Il n’y a pas d’UE, il n’y a que le 51e [US] Etat.

Le président de l’exécutif de l’UE avait affirmé dans un discours que 100 000 soldats ukrainiens étaient morts dans les combats jusqu’à présent, ainsi que 20 000 civils. Peu de temps après, cependant, le tweet à ce sujet sur le compte de von der Leyen a disparu. La référence a également été supprimée de la transcription du discours sur le site Web de la Commission européenne et supprimée de la vidéo que la CE a de nouveau partagée sur les réseaux sociaux.















L’autocensure a ensuite été confirmée, la porte-parole Dana Spinant affirmant que le nombre était un “estimation” de “ressources externes” et faisait référence à toutes les victimes – les tués et les blessés combinés. Spinnant aussi remercié tous ceux qui “a souligné l’inexactitude” dans le discours original de von der Leyen.

Medvedev a été président de la Russie entre 2008 et 2012, puis Premier ministre jusqu’en 2020, date à laquelle il a accepté le poste de vice-président du Conseil de sécurité nationale.

Il critique ouvertement l’Occident depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine. Mardi, il a déclaré que l’OTAN était un “entité criminelle” qui devrait se repentir de ses crimes contre l’humanité et être dissoute. Plus tôt cette semaine, il a commenté sur son compte Telegram que le “mariage” entre l’UE et les États-Unis se dirigent vers un divorce en raison de la décision de Washington “tricherie économique”.