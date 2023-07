Dmitri Medvedev a averti qu’une guerre nucléaire pourrait éclater si les États-Unis déployaient des armes de destruction massive en Pologne

Une guerre nucléaire pourrait commencer si les États-Unis acceptaient le désir de la Pologne d’y placer des armes nucléaires, a déclaré l’ancien président russe Dmitri Medvedev. Plus tôt cette semaine, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a appelé l’OTAN à inclure Varsovie dans le programme de partage nucléaire du bloc.

Dans un article de Telegram samedi, Medvedev a partagé sa réponse à une demande de commentaire de TASS.

L’ancien chef de l’Etat a qualifié les dirigeants polonais de «dégénérés brevetés.« Avec de telles personnes au pouvoir à Varsovie, la présence d’armes nucléaires dans le pays signifierait qu’elles »sera utilisé.”

Medvedev, qui est actuellement vice-président du Conseil de sécurité russe, a noté qu’un tel scénario aurait également un côté positif.















« Tous les dudas, morawieckis, kaczynskis et autres racailles disparaîtront,», a écrit Medvedev, faisant apparemment référence au président polonais, au premier ministre et au chef du parti au pouvoir Droit et Justice.

S’adressant aux journalistes à Bruxelles vendredi, le Premier ministre Mateusz Morawiecki a déclaré: « Étant donné que la Russie a l’intention de déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie, nous… appelons… l’OTAN à [allow us] participer au programme de partage nucléaire.”

Lancé en 2009, le programme de partage nucléaire de l’OTAN a vu des bombes nucléaires américaines B-61 déployées dans divers endroits en Europe.

Moscou et Minsk ont ​​révélé pour la première fois qu’ils étaient en pourparlers sur le déploiement nucléaire en Biélorussie en mars, l’accord ayant été finalisé en mai.

À la mi-juin, le président Poutine a déclaré à son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko que les préparatifs seraient achevés début juillet, avec un certain nombre d’ogives à faible rendement déjà en place.

À peu près à la même époque, le chef de l’État biélorusse a affirmé qu’il y avait une menace dirigée contre son pays, qu’il devait «comptoir.” Loukachenko a souligné qu’il n’hésiterait pas à utiliser les armes nucléaires russes en cas d’agression contre la Biélorussie.

Expliquant sa décision, Moscou, pour sa part, a fait valoir que le déploiement ne serait pas différent de ce que les États-Unis font depuis des décennies en gardant des parties de leur arsenal nucléaire dans des pays non nucléaires, comme la Turquie, la Belgique ou l’Italie.