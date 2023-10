L’ex-président revient devant le tribunal de New York et critique le juge

Le témoignage de Cohen devant le Congrès en 2019, dans lequel il affirmait que la Trump Organization avait modifié de manière trompeuse la valeur d’actifs immobiliers clés pour obtenir des avantages financiers, a incité la procureure générale de New York, Letitia James, à lancer une enquête sur Trump et son entreprise.

L’enquête de James a conduit à un procès accusant Trump, deux de ses fils adultes, la Trump Organization et d’autres d’une fraude commerciale qui dure depuis des années. James demande environ 250 millions de dollars de dommages et intérêts et une ordonnance du tribunal interdisant définitivement à Trump et aux autres accusés de diriger une entreprise à New York.

Trump a nié tout acte répréhensible. Il a critiqué à plusieurs reprises James, le juge et la procédure en général lorsqu’il était au tribunal pendant une partie de la première semaine du procès début octobre.

Au cours de cette période, le juge Arthur Engoron a imposé un silence partiel à Trump après que l’ancien président ait envoyé un message sur les réseaux sociaux attaquant le légiste du juge.

Engoron a ordonné à Trump et à d’autres personnes impliquées dans cette affaire de ne parler publiquement d’aucun membre de son équipe.

Trump a depuis été frappé d’une autre ordonnance de silence partiel dans une affaire pénale fédérale à Washington, DC, où il fait face à des accusations liées à ses efforts pour annuler sa défaite électorale de 2020 face au président Joe Biden.

Trump, candidat à l’investiture républicaine à l’élection présidentielle de 2024, a quitté le procès civil de New York après deux jours et demi, après s’être plaint d’être « coincé ici » au lieu de faire campagne.

Il n’est pas tenu d’assister au procès, qui devrait durer jusqu’à fin décembre.

Engoron mène le procès sans jury et rendra lui-même le verdict dans cette affaire.

Trump, dans le post de Truth Social mardi matin, a réitéré son affirmation selon laquelle il s’était vu injustement refuser la présence d’un jury dans cette affaire.

« Je ne peux pas avoir de JURY et je suis cruellement jugé en vertu d’un statut qui n’a jamais été utilisé auparavant. Le juge démocrate de gauche radicale, QUI EST HAUTEMENT POLITIQUE, fait office de juge, de jury et de tout le reste », a-t-il déclaré.

