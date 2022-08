L’ex-président philippin Ramos, guerrier et survivant, décède à 94 ans

Ramos est devenu un héros pour beaucoup pour avoir quitté le gouvernement de Marcos, où il dirigeait la police nationale, provoquant la chute du dictateur lors du soulèvement populaire de 1986 contre son régime.

D’autres, cependant, ne pardonneraient pas ou n’oublieraient pas son rôle dans l’application de la loi martiale sous le régime de Marcos.

Ramos, célèbre ces dernières années pour avoir tenu des cigares non allumés, a remporté de justesse une élection contestée en 1992 pour remplacer la dirigeante du People Power, Corazon Aquino, qui a renversé Marcos. Bien qu’il ait obtenu moins de 23% des voix, Ramos a rapidement obtenu un soutien de 66% et sa présidence est restée dans les mémoires pendant une période de paix, de stabilité et de croissance.

“Notre famille partage le chagrin du peuple philippin en ce triste jour. Nous n’avons pas seulement perdu un bon dirigeant mais aussi un membre de la famille”, a déclaré le fils de Marcos, le président récemment élu Ferdinand Marcos Jr., dans un communiqué.