L’ex-président péruvien fait face au fanatisme pour son passé appauvri

LIMA, Pérou (AP) – Lorsque Pedro Castillo a remporté la présidence du Pérou l’année dernière, cela a été célébré comme une victoire par les pauvres du pays – les paysans et les peuples autochtones qui vivent au plus profond des Andes et dont les luttes ont longtemps été ignorées.

Ses partisans espéraient que Castillo, un outsider populiste aux racines modestes, redresserait leur sort – ou du moins mettrait fin à leur invisibilité.

Mais pendant 17 mois au pouvoir avant d’être évincé et détenu mercredi, les partisans ont plutôt vu Castillo faire face au racisme et à la discrimination qu’ils subissent souvent. Il a été moqué pour avoir porté un chapeau et un poncho traditionnels, ridiculisé pour son accent et critiqué pour avoir incorporé des cérémonies autochtones dans des événements officiels.

Les manifestations contre le gouvernement de Castillo mettaient en scène un âne – symbole de l’ignorance en Amérique latine – avec un chapeau semblable au sien. Les attaques étaient sans fin, à tel point que des observateurs de l’Organisation des États américains l’ont documentée lors d’une récente mission dans ce pays profondément inégal et divisé.

Castillo, cependant, a gaspillé la popularité dont il jouissait parmi les pauvres, ainsi que toute opportunité qu’il avait de tenir ses promesses d’améliorer leur vie, lorsqu’il a stupéfié la nation en ordonnant la dissolution du Congrès mercredi, suivie de son éviction et de son arrestation pour rébellion. . Son acte de suicide politique, qui a rappelé certains des jours les plus sombres du passé antidémocratique du pays, est survenu quelques heures avant que le Congrès ne lance une troisième tentative de destitution contre lui.

Maintenant que Castillo est en détention et que le pays est dirigé par son ancienne vice-présidente, Dina Boluarte, il reste à voir si elle aussi sera soumise à la même discrimination.

Boluarte, un avocat qui a travaillé dans l’agence d’État qui distribue les documents d’identité avant de devenir vice-président, ne fait pas non plus partie de l’élite politique péruvienne. Elle a grandi dans une ville pauvre des Andes, parle l’une des langues indigènes du pays, le quechua, et, une gauchiste comme Castillo, a promis de “se battre pour les nuls”.

L’Organisation des États américains, dans un rapport publié la semaine dernière, a noté qu’au Pérou “il existe des secteurs qui promeuvent le racisme et la discrimination et n’acceptent pas qu’une personne extérieure aux cercles politiques traditionnels occupe le fauteuil présidentiel”.

“Cela a entraîné des insultes envers l’image du président”, a-t-il déclaré.

Après avoir prêté serment en tant que président mercredi, Boluarte a appelé à une trêve avec les législateurs qui ont évincé Castillo pour “incapacité morale permanente”.

Le Pérou a eu six présidents au cours des six dernières années. En 2020, il en a parcouru trois en une semaine.

Castillo, un instituteur rural, n’avait jamais occupé de poste avant de remporter de justesse un second tour en juin 2021 après avoir fait campagne sur des promesses de nationaliser l’industrie minière clé du Pérou et de réécrire la constitution, remportant un large soutien dans les campagnes pauvres.

Le Pérou est le deuxième exportateur de cuivre au monde et l’exploitation minière représente près de 10 % de son produit intérieur brut et 60 % de ses exportations. Mais son économie a été écrasée par la pandémie de coronavirus, augmentant la pauvreté et éliminant les acquis d’une décennie.

Castillo a battu par seulement 44 000 voix l’un des noms les plus reconnaissables de la classe politique péruvienne : Keiko Fujimori, la fille de l’ancien homme fort Alberto Fujimori, qui purge une peine de 25 ans de prison pour le meurtre de Péruviens exécutés sous son gouvernement par une armée clandestine équipe.

Les partisans de Keiko Fujimori ont souvent appelé Castillo « terruco », ou terroriste, un terme souvent utilisé par la droite pour attaquer la gauche, les pauvres et les habitants des campagnes.

Une fois en fonction, Castillo a traversé plus de 70 choix ministériels, dont un certain nombre ont été accusés d’actes répréhensibles; a fait face à deux votes de destitution et a fait face à de multiples enquêtes criminelles sur des accusations allant du trafic d’influence au plagiat.

Omar Coronel, professeur de sociologie à l’Université catholique pontificale du Pérou, a déclaré que si les accusations de corruption et les critiques du manque d’expérience de Castillo ont du mérite, elles étaient teintées de racisme, “une constante dans toute équation péruvienne”.

“On peut critiquer son inexpérience politique, sa maladresse, ses crimes”, a déclaré Coronel. Mais la façon dont cela a été formulé, parce que Castillo était issu d’une communauté rurale aux coutumes différentes, “est un discours profondément raciste et extrêmement hypocrite”, car les présidents de droite ont également été confrontés à des allégations de corruption.

“Les réseaux sociaux ont été inondés de racisme viscéral au cours de ces 17 mois”, a déclaré Coronel.

Certains des partisans restants de Castillo ont protesté et bloqué des routes à travers le pays depuis son arrestation. Ils se sont également rassemblés devant le centre de détention où lui et Alberto Fujimori sont détenus.

“Ils l’ont traité de toutes sortes de mots discriminatoires”, a déclaré vendredi Fernando Picatoste, un partisan de Castillo, devant la prison. « C’est une question raciale. Au Congrès, les législateurs, qui sont censés avoir une représentation nationale, … ont l’audace d’insulter le président.

___

L’écrivain d’Associated Press Franklin Briceño a contribué à ce rapport.

Regina García Cano, Associated Press