«Malgré les précautions nécessaires pour éviter de ramener le virus à la maison, ma femme et moi avons été testés positifs au COVID et sommes symptomatiques» Vizcarra a annoncé dimanche sur Twitter.

Président péruvien jusqu’en novembre, Vizcarrra a été évincé par le parlement sur «Incompétence morale» alors que le PIB du Pérou a chuté au milieu de la pandémie qui a vu le pays d’Amérique du Sud enregistrer l’un des taux de mortalité Covid-19 les plus élevés au monde.

Il s’est avéré plus tard que la chute de la grâce de Vizcarra n’a commencé qu’avec sa destitution. En février, l’ex-président a été accusé d’avoir utilisé sa position pour s’inscrire à l’essai clinique du vaccin chinois Sinopharm Covid-19. Alors que Vizcarra a insisté sur le fait que c’était « courageux » de lui et de sa femme à se porter volontaires pour l’expérience, un médecin, qui était en charge de l’essai, a témoigné plus tard que Vizcarra savait qu’il obtenait la vraie affaire, et non un placebo.

Le scandale a secoué le gouvernement, provoquant la démission du ministre péruvien de la Santé de l’époque, le Dr Pilar Mazzetti, et de la ministre des Affaires étrangères Elizabeth Astete. Cette dernière a admis qu’elle avait été vaccinée en janvier, quelques semaines avant le lancement du déploiement du vaccin dans le pays le 9 février, qui a donné la priorité aux agents de santé.

Plus tôt ce mois-ci, les législateurs ont voté pour interdire à Vizcarra d’exercer des fonctions publiques pendant 10 ans, tandis que Mazzetti a été interdit pendant 8 ans et Astete s’est vu imposer une interdiction d’un an pour son rôle dans l’affaire dite des «vaccins VIP».

Le Pérou utilise un certain nombre de coups différents dans le but d’arrêter la propagation du virus. Outre Sinopharm, les vaccins AstraZeneca et Pfizer ont été déployés dans le cadre de la campagne de vaccination. La semaine dernière, l’ambassadeur du Pérou en Russie, Juan Genaro del Campo Rodriguez, a déclaré que le Pérou était également sur le point de signer un accord pour la fourniture du vaccin russe Spoutnik V.

Pérou signalé plus de 1,7 million de cas, dont près de 60 000 décès dus au virus, samedi.

