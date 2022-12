L’ex-président péruvien Castillo sera emprisonné pendant 18 mois alors que les manifestants déclarent “l’insurrection”

CNN

L’ancien président déchu du Pérou, Pedro Castillo, restera en détention provisoire pendant 18 mois, a ordonné jeudi la Cour suprême du pays, alors que des foules de ses partisans manifestaient devant le palais de justice et dans tout le pays.

Castillo, un ancien enseignant et dirigeant syndical du Pérou rural, a été destitué et démis de ses fonctions la semaine dernière après avoir tenté de dissoudre le Congrès et d’installer un gouvernement d’urgence – une tactique que les législateurs ont qualifié de tentative de coup d’État.

Il est depuis accusé de rébellion et de complot, ce qu’il nie.

La longue détention reflète la complexité de l’affaire et le risque de fuite possible, a déclaré le juge de la Cour suprême Juan Carlos Checkley, après que les procureurs ont averti que l’ex-président pourrait demander l’asile à l’extérieur du pays et ont déclaré que 18 mois couvriraient la durée de leur enquête. Les avocats de Castillo disent que l’ancien dirigeant n’est pas un risque de fuite.

Castillo lui-même n’a pas parlé devant le tribunal. Mais lors d’une autre audience plus tôt cette semaine, il a défendu ses actions, affirmant “je n’ai jamais commis le crime de complot ou de rébellion” et ajoutant qu’il se considérait toujours comme président.

“Je ne démissionnerai jamais et n’abandonnerai pas cette cause populaire”, avait-il déclaré à l’époque.

Dans les jours qui ont suivi sa destitution, les partisans de Castillo sont descendus dans les rues des villes de la nation andine, dans ce que certains manifestants ont décrit comme une “insurrection nationale”.

“Le Pérou s’est déclaré en état d’insurrection, une insurrection nationale, parce que nous ne devons pas obéissance à un gouvernement usurpateur”, a déclaré jeudi un manifestant à Lima, faisant référence au successeur de Castillo et ancien vice-président Dina Boluarte, qui a rapidement prêté serment. la présidence par le Congrès quelques heures après la destitution de son ancien patron.

Un autre manifestant a décrit le système judiciaire péruvien comme « corrompu » et la détention de Castillo comme un enlèvement.

“(Castillo) est kidnappé, nous sommes scandalisés, c’est l’insurrection nationale au Pérou”, a-t-elle déclaré à l’agence de presse Reuters.

Au moins 11 personnes sont mortes au milieu des manifestations. Jeudi, quatre personnes ont été tuées et au moins 39 blessées après des affrontements entre des manifestants et la police près d’un aéroport d’Ayacucho, dans le sud du Pérou, selon le département local de la santé.

Le gouvernement actuel du Pérou a répondu aux manifestants avec le bâton et la carotte. Le président Boluarte a offert la possibilité d’organiser des élections anticipées, tandis que son ministre de la Défense, Luis Alberto Otárola, a déclaré cette semaine l’état d’urgence et déployé des troupes dans la rue.

Mais les efforts déployés jusqu’à présent pour freiner les protestations semblent avoir échoué à répondre aux principales plaintes des manifestants, qui considèrent le paysage politique du pays comme corrompu et désorganisé, et accusent l’élite péruvienne de renverser injustement leur dirigeant élu.

“Si les gens du Congrès se considèrent comme si démocrates, alors respectez la voix du peuple, respectez pour qui nous avons voté (Castillo)”, a déclaré à Reuters la manifestante Sonia Castaneda.

Les manifestants ont également appelé à des élections générales, à la dissolution du Congrès et à la création d’une nouvelle assemblée constituante.

Leur colère a été amplifiée par certains dirigeants de gauche de la région. Dans une déclaration conjointe lundi, les gouvernements colombien, mexicain, argentin et bolivien se sont dits préoccupés par le sort de Castillo, affirmant qu’il avait été victime de “harcèlement antidémocratique” depuis son élection l’année dernière et exhortant le Pérou à honorer les résultats de la présidentielle de l’année dernière. voter.

Le Pérou a répondu jeudi en convoquant les ambassadeurs pour une consultation sur “l’ingérence” dans les “affaires intérieures” du Pérou, a déclaré la ministre des Affaires étrangères Ana Cecilia Gervasi sur les réseaux sociaux.

Castillo – qui n’avait jamais occupé de fonction publique avant de devenir président – ​​a fait campagne sur la promesse de redistribuer la richesse et d’aider les plus pauvres du pays.

Mais son gouvernement était embourbé dans le chaos, avec des dizaines de ministres nommés, remplacés, licenciés ou quittant leur poste en un peu plus d’un an. Castillo lui-même a fait face à de multiples enquêtes pour corruption et à deux tentatives de destitution infructueuses avant d’être évincé la semaine dernière.