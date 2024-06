L’ex-président iranien Mahmoud Ahmadinejad s’inscrit aux élections du 28 juin

L’ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad, négationniste de l’Holocauste, s’est inscrit dimanche comme candidat possible à l’élection présidentielle, selon les journalistes d’Associated Press à Téhéran, cherchant à regagner la première position politique du pays après qu’un accident d’hélicoptère ait tué le président du pays.

L’enregistrement de l’ancien dirigeant populiste exerce une pression sur le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei. Au pouvoir, Ahmadinejad a ouvertement défié le religieux de 85 ans, et sa tentative de se présenter en 2021 a été interdite par les autorités.

Mais Ahmadinejad reste populaire parmi les pauvres pour ses efforts populistes et ses programmes de construction de logements. Depuis qu’il a quitté ses fonctions, il s’est fait connaître via les réseaux sociaux et a écrit des lettres largement médiatisées aux dirigeants du monde. Il a également critiqué la corruption du gouvernement, même si sa propre administration a fait l’objet d’allégations de corruption et que deux de ses anciens vice-présidents ont été emprisonnés.

Khamenei a averti Ahmadinejad en 2017 que sa nouvelle candidature créerait une « situation polarisée » qui serait « préjudiciable au pays ». Khamenei n’a rien dit lors de la tentative d’Ahmadinejad en 2021, lorsque sa candidature a été rejetée par le Conseil des Gardiens, composé de 12 membres, un panel d’ecclésiastiques et de juristes finalement supervisé par Khamenei.

Obtenez l’édition quotidienne du Times of Israel

par email et ne manquez jamais nos top stories En vous inscrivant, vous acceptez les conditions

L’adresse e-mail est invalide ou manquante

Veuillez réessayer.





L’adresse e-mail est invalide ou manquante

Veuillez réessayer.



Des élections sont prévues le 28 juin pour remplacer le président intransigeant de Khamenei, Ebrahim Raisi, décédé dans un accident d’hélicoptère en mai avec sept autres personnes.

Un haut responsable du cercle restreint de Khamenei s’est également inscrit aux élections du 28 juin.

Dossier – Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei (à gauche), donne son sceau officiel d’approbation lors de la cérémonie d’investiture du président Hassan Rohani (à droite), sous le regard de Vahid Haghanian (au centre), proche conseiller du guide suprême, à Téhéran, le 3 août. 2017. (HO / Site Internet du Guide suprême iranien / AFP)

Ahmadinejad a déjà purgé deux mandats de quatre ans, de 2005 à 2013, devenant une caricature des perceptions occidentales des pires attributs de la République islamique en remettant en question l’Holocauste, en insistant sur le fait que l’Iran n’a pas de citoyens gays ou lesbiennes et en laissant entendre que l’Iran pourrait construire une arme nucléaire s’il le souhaitait. fais-le.

En vertu de la loi iranienne, Ahmadinejad est devenu éligible à se présenter à nouveau après quatre ans d’absence du pouvoir, mais il reste une figure polarisante, même parmi ses collègues partisans de la ligne dure. Sa réélection contestée en 2009 a déclenché des manifestations massives du « Mouvement vert » et une vaste répression au cours de laquelle des milliers de personnes ont été arrêtées et des dizaines ont été tuées.

Le Conseil national de la Résistance iranienne, autoproclamé « Parlement de la Résistance iranienne », a déclaré que la répression de 2009 avait été menée par Vahid Haghanian, ancien commandant du Conseil des Gardiens de la révolution islamique, aux côtés du fils du guide suprême, Mojtaba Khamenei. .

Dossier – Des partisans de l’opposition iranienne scandent des slogans en soutien au principal challenger du président radical de l’époque, Mahmoud Ahmadinejad, Mir Hossein Mousavi (portrait), alors qu’ils protestent lors d’un rassemblement marquant la Journée de Qods (Jérusalem) à Téhéran, le 18 septembre 2009. (Atta Kenare / AFP)

Haghanian, ancien commandant du Conseil des Gardiens de la révolution islamique qui fait l’objet de sanctions de la part des États-Unis, s’est également inscrit samedi comme candidat à la présidentielle, ont rapporté les médias d’État.

Le CNRI a déclaré que Haghanian est allié au jeune Khamenei, dont la candidature pour remplacer son père aurait été renforcée par le décès de Raisi, qui aurait été préféré par le guide suprême.

Peu d’informations ont été rendues publiques sur la carrière de Haghanian dans les Gardes, la branche idéologique des forces armées iraniennes. Le CNRI a rapporté que Haghanian avait été commandant des services de renseignement de la marine iranienne pendant la guerre Iran-Irak, avant de servir comme commandant de la force d’élite Quds du CGRI pendant quatre ans.

Comme l’ancien président Raïssi, Haghanian a été sous la direction des États-Unis. les sanctions depuis novembre 2019 pour son rôle au sein du « cercle restreint de l’ayatollah Khamenei chargé de faire progresser l’oppression intérieure et étrangère du régime ».

La directive du Département du Trésor américain qualifiait Haghanian de « bras droit » du chef suprême. Selon le CNRI, la connaissance de Haghanian avec Khamenei remonte aux premiers jours de la révolution iranienne de 1979.

Des gens participent à un cortège funèbre aux côtés d’un camion transportant les cercueils du président iranien Ebrahim Raisi et de ses sept collaborateurs à Tabriz, province de l’Azerbaïdjan oriental, le 21 mai 2024. (Ata Dadashi / Fars News Agency / AFP)

Cependant, Iran International, basé à Londres, un réseau d’information en langue persane considéré comme un groupe terroriste par la République islamique, a déclaré qu’une diminution notable des apparitions publiques d’Haghanian aux côtés de Khamenei ces dernières années a suscité des spéculations selon lesquelles l’ancien officier du CGRI ne porte plus ce rôle. beaucoup de poids dans les couloirs du pouvoir iranien.

Iran International a cité Haghanian qui aurait déclaré dans un discours annonçant sa candidature : « Je n’ai jamais été et je ne serai jamais membre ni adhérent aux principes d’aucune faction, mais j’ai et je continuerai de coopérer et de m’engager avec chacune d’entre elles. »

L’inscription des candidats a ouvert jeudi et se termine lundi. Un responsable électoral a déclaré samedi aux journalistes que 17 candidats s’étaient inscrits jusqu’à présent. Parmi eux figuraient l’ancien président du Parlement modéré Ali Larijani, l’ancien gouverneur réformiste de la banque centrale Abdolnasser Hemmati et l’ancien négociateur nucléaire ultraconservateur Saeed Jalili.

Le candidat iranien à la présidentielle Saeed Jalili donne une conférence de presse après avoir enregistré sa candidature lors du premier jour d’inscription à l’élection présidentielle iranienne au ministère de l’Intérieur à Téhéran, le 30 mai 2024. (AFP)

Dans la dernière contestation contre l’interdiction pour les femmes de se présenter à la présidentielle, l’ancienne députée conservatrice Zohreh Elahian s’est également inscrite samedi, déclarant aux journalistes que sa devise serait « Un gouvernement sain, une économie saine et une société saine ».

Le Conseil des gardiens a statué lors d’élections précédentes que les lois islamiques iraniennes empêchent une femme de devenir présidente.

Le maire radical de Téhéran, Alireza Zakani, et le député réformateur Masoud Pezeshkian se sont également inscrits.

Le Conseil des gardiens annoncera la liste définitive des candidats le 11 juin, après avoir achevé ses procédures de sélection.

Le conseil a disqualifié plusieurs candidats réformistes et modérés de la dernière élection présidentielle de 2021, dont Ahmadinejad et l’ancien président Larijani.

L’ancien président du Parlement iranien, Ali Larijani, s’inscrit au bureau d’enregistrement des élections à Téhéran, le 31 mai 2024. (AFP)

Des politiciens modérés ont accusé le Conseil des gardiens, composé de 12 membres, de disqualifier les candidats non radicaux, qui devraient dominer la course.

Cependant, l’absence de choix sur le bulletin de vote, combinée au mécontentement croissant face à une série de crises politiques, sociales et économiques, pourrait réduire la participation et donc la légitimité du système théocratique de gouvernement iranien.

Au sein du mélange complexe de dirigeants religieux et d’élus que compte l’Iran, Khamenei a le dernier mot sur toutes les questions d’État telles que la politique nucléaire et étrangère. Mais le président élu sera chargé de faire face à l’aggravation des difficultés économiques.