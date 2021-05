L’ex-président iranien Ahmadinejad parmi les poids lourds politiques en lice pour la présidence avant les prochaines élections

L’Iran se dirige vers des élections présidentielles prévues le 18 juin qui détermineront un successeur au président sortant Hassan Rohani. Le président est considéré comme un politicien modéré qui a conduit l’Iran dans l’accord nucléaire de 2015. Il ne peut être réélu car il ne peut se présenter pour un troisième mandat consécutif.

Pourtant, les personnes désireuses de prendre sa place ne manquent pas. L’un d’eux est l’ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad, un extrémiste qui a vu les relations de l’Iran avec l’Occident se détériorer à cause du programme nucléaire de la République islamique. En conséquence, le pays a été frappé de plusieurs séries de sanctions de l’ONU. Cependant, l’ancien président a encore du pouvoir dans certaines régions du pays.

Entouré d’une foule de ses partisans, Ahmadinejad est arrivé au ministère iranien de l’Intérieur pour s’inscrire à la course de mercredi. L’ex-président, qui a depuis cherché à se présenter comme un « centriste » politicien, avait déjà été empêché de courir en 2017.

Il a critiqué les élections en Iran comme un «Tambour vide» et a déclaré qu’une autre disqualification, ce qui n’est pas improbable, ne ferait que lui donner raison. «Si je suis disqualifié, je ne soutiendrai pas les élections et je ne voterai pas», il a dit.

Ahmadinejad, cependant, n’est pas considéré comme un favori probable dans la course qui est sur le point de commencer. Le dernier jour d’inscription, deux poids lourds politiques iraniens – le juge en chef ultraconservateur Ebrahim Raisi et l’ancien président du parlement modérément conservateur Ali Larijani – ont également présenté leurs candidatures.

Raisi, un homme portant également le titre de Hojjat al-Islam – deuxième dans la hiérarchie religieux chiite seulement après celui du guide suprême iranien l’ayatollah Ali Khamenei – s’est déjà présenté à la présidence en 2017 mais a perdu contre Rouhani.

Maintenant, il court sur une plate-forme promettant un « monnaie » à l’Iran « direction » et un «Lutte acharnée contre la pauvreté et la corruption, l’humiliation et la discrimination.» En tant que juge en chef, Raisi a lancé une campagne massive de lutte contre la corruption. Pourtant, il serait considéré comme un « ligne dure » juge parmi les réformistes.

Il a dit qu’il courait comme un « indépendant » et ne se considère comme un rival à aucun «Groupes politiques». Pourtant, il a déjà reçu le soutien des camps politiques conservateurs et ultra-conservateurs iraniens. Raisi avait également déjà critiqué l’accord nucléaire de 2015 conclu par Rohani et critiqué le président sortant. «Efforts faibles» dans la négociation de l’accord.

Le principal rival potentiel de Raisi – Ali Larijani – ne cherche pas non plus à se présenter à la présidence pour la première fois. Il s’est déjà battu pour le poste en 2005 mais a perdu contre Ahmadinejad. Plus tard, il a été secrétaire général du Conseil suprême de sécurité nationale d’Iran et président du parlement jusqu’en 2020.

Un conservateur modéré, Larijani, serait recherché comme allié potentiel tant par les conservateurs que par les réformistes. Il sert également de conseiller à l’ayatollah Ali Khamenei. Le politicien est également l’un des partisans de l’accord nucléaire de 2015.

L’ancien président du parlement envisage apparemment de concentrer sa campagne sur les questions économiques. Il a expliqué sa décision de rejoindre la course par le fait que d’autres candidats «Ne peut pas résoudre le principal problème économique du pays.»

Il a également pris un coup voilé à Raisi et à d’autres candidats en disant que «L’économie n’est ni une garnison ni une cour qui serait gérée par des cris et des ordres.» Larijani a alors averti que la sortie de l’Iran de la crise économique ne serait ni rapide ni facile. Ceux qui sont «Paradis prometteur dans cet état compliqué» parlent faussement, dit-il.

Les prochaines élections présidentielles ne manqueront pas d’influencer le sort de l’accord de 2015, qui est toujours suspendu après le retrait unilatéral des États-Unis sous le président de l’époque Donald Trump en 2018. L’Iran et les puissances mondiales sont actuellement engagés dans des pourparlers à Vienne en une tentative de relancer l’accord.

Larijani est l’un des rares à avoir exprimé son soutien aux négociations visant à sauver l’accord qui a été critiqué à plusieurs reprises en Iran par les opposants de Rohani, y compris certains des candidats à la présidentielle.

«J’espère que les négociations produiront des résultats [as] il peut donner un répit à l’économie du pays », Dit Larijani.

Tous les candidats doivent encore être examinés par le Conseil des gardiens iraniens – un organe de 12 membres composé de six experts en droit islamique et de six juristes – avant de pouvoir se présenter aux élections. Le conseil devrait publier la liste des candidats approuvés d’ici le 27 mai, après quoi la campagne électorale commencera.

