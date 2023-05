L’ex-président ghanéen obtient le feu vert d’un parti d’opposition pour son retour

L’ancien président ghanéen John Mahama, qui a reçu la nomination du principal parti d’opposition pour se présenter à la présidence l’année prochaine, a déclaré lundi qu’il pensait que l’administration actuelle avait laissé tomber les citoyens de la nation ouest-africaine.

Un jour après avoir décroché le billet du Congrès national démocratique (NDC) à la primaire présidentielle du parti, Mahama a accusé l’administration du président sortant Nana Addo Dankwa Akufo-Addo d’avoir abusé des fonds publics et de mal gérer l’économie.

« Le gouvernement actuel a manifestement mal géré l’économie du pays, et nous ne pouvons pas lui permettre de freiner le développement du pays », a déclaré l’ex-président lors de son discours d’acceptation dans la ville de Tamale, dans le nord du Ghana. « La corruption et les raids sur les deniers publics ont atteint un crescendo. »

Les résultats annoncés dimanche de la primaire ont montré que Mahama avait reçu 99% des suffrages exprimés par environ 335 000 délégués pour battre Kojo Bonsu, un ancien maire de Kumasi. Le résultat montre qu’il bénéficie toujours d’un solide soutien au sein du NDC bien qu’il ait quitté le bureau du président en 2017 après avoir servi pendant plus de quatre ans.

L’économie en difficulté du Ghana devrait être un problème clé lors de l’élection présidentielle de 2024. Le gouvernement actuel cherche à rassurer les citoyens sur sa capacité à relancer l’économie.

Après avoir perdu les deux derniers concours présidentiels, Mahama espère un retour contre celui qui remportera le ticket du Nouveau parti patriotique (NPP) au pouvoir. Le vice-président Mahamudu Bawumia et Alan Kyeramaten, ancien ministre du Commerce et de l’Industrie, font partie des membres du parti au pouvoir qui cherchent à remplacer Akufo-Addo, qui en est à son deuxième et dernier mandat.