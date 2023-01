L’ex-président géorgien emprisonné Saakashvili est en soins intensifs, selon un allié

Mikheil Saakashvili, l’ancien président géorgien emprisonné, est transféré dans une unité de soins intensifs après que son état de santé s’est détérioré, a déclaré mardi son porte-parole et allié politique Giorgi Chaladze à la télévision géorgienne.

Saakashvili, qui a dirigé l’ancienne république soviétique en tant que réformateur pro-occidental de 2004 à 2013, purge une peine de six ans pour abus de pouvoir, une accusation qui, selon lui et ses partisans, était politiquement motivée.

Son équipe médicale affirme que son état de santé s’est considérablement détérioré depuis son incarcération en octobre 2021 et ses grèves de la faim à répétition.

Saakashvili est soigné dans une clinique de Tbilissi, mais les avocats ont demandé le sursis de sa peine afin qu’il puisse être transféré à l’étranger.

Saakashvili est vu sur un écran via une liaison vidéo lors d’une audience à Tbilissi, en Géorgie, le 22 décembre 2022. (Irakli Gedenidze/Reuters)

L’Union européenne a qualifié d'”inquiétantes” les informations sur l’état de santé de Saakashvili et a appelé le gouvernement à fournir des soins médicaux.

Mais les critiques, y compris ceux du parti au pouvoir Georgian Dream, disent qu’il a abusé de son pouvoir et perdu le soutien populaire. Il a été condamné par contumace en 2018, puis envoyé en prison en octobre 2021 après son retour en Géorgie depuis l’Ukraine, où il avait conseillé le président Volodymyr Zelensky sur les réformes.

“Faites preuve de pitié”: Zelenskyy à la Géorgie

Le mois dernier, Zelenskyy a également attiré l’attention sur son sort, appelant les autorités géorgiennes à “faire preuve de miséricorde”.

“Ce qui arrive à Mikheil maintenant est de la cruauté”, a déclaré le dirigeant ukrainien. “Cela ne devient pas la Géorgie. Cela doit être arrêté.”

Le principal parti d’opposition en Géorgie, le Mouvement national uni, a déposé le mois dernier une action en justice appelant à la libération de l’ex-président emprisonné pour un examen médical à l’étranger en raison des craintes qu’il souffre d’empoisonnement.

Saakashvili a souffert d’une perte de poids, de douleurs musculo-squelettiques et d’une atrophie musculaire, “qui peuvent être le résultat d’un processus infectieux non diagnostiqué et/ou d’une possible intoxication”, a déclaré l’UNM dans son communiqué.

Les partisans de Saakashvili se rassemblent devant le tribunal de Tbilissi le 9 janvier lors d’une audience pour examiner une demande des avocats de Saakashvili de lui permettre de se rendre à l’étranger pour des soins médicaux. (Vano Chlamov/AFP/Getty Images)

Le parti a déclaré qu’un examen toxicologique lui avait montré des niveaux élevés de baryum, de bismuth et de mercure. Le communiqué indique que les conclusions sont basées sur un examen par des experts géorgiens et étrangers mené par l’intermédiaire du Empathy Center, une ONG géorgienne anti-torture.

Le département d’État américain a appelé la Géorgie à traiter Saakashvili “équitablement et avec dignité” peu de temps après son arrestation.