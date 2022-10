L’ex-président français : l’attentat du 14 juillet était un « acte terroriste »

PARIS (AP) – L’ancien président français François Hollande a déclaré lundi devant un tribunal spécial contre le terrorisme que l’homme qui avait conduit un camion sur un front de mer bondé à Nice le jour de la Bastille il y a six ans, tuant 86 personnes, était un terroriste qui n’avait pas été détecté par la sécurité bien que la France soit en état d’alerte pour les attaques extrémistes à la suite des massacres de l’État islamique à Paris.

Des milliers de personnes avaient rempli la célèbre promenade de Nice sur la côte méditerranéenne le 14 juillet 2016, pour célébrer la fête nationale de la France. Peu de temps après la fin d’un feu d’artifice, le camion a traversé la foule sur deux kilomètres (1 ¼ mille) comme un chasse-neige, percutant personne après personne. Le bilan final est de 86 morts, dont 15 enfants et adolescents, tandis que 450 autres ont été blessés.

L’agresseur, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, un Tunisien de 31 ans résidant en France, a été tué par la police peu après.

Le groupe État islamique a revendiqué le carnage. Cependant, les procureurs français ont déclaré que si Bouhlel s’était inspiré de la propagande du groupe extrémiste, les enquêteurs n’ont trouvé aucune preuve que l’EI ait orchestré l’attaque.

Huit personnes sont jugées par un tribunal spécial antiterroriste de Paris accusées d’avoir aidé Bouhlel à commettre l’attentat. Le procès s’est ouvert le 5 septembre et est retransmis en direct dans un centre de congrès à Nice pour les membres des familles des victimes qui ne se rendent pas à Paris pour la procédure.

De nombreux survivants de l’attaque ont donné des témoignages déchirants sur les horreurs et le carnage qu’ils ont vécus ce jeudi soir d’été 2016, et sur les vies brisées qu’ils ont vécues depuis.

Holland, le président français au moment de l’attaque, a déclaré lundi au tribunal qu’il célébrait la fête dans la ville voisine d’Avignon, dans le sud, lorsqu’il a été informé de l’agression à Nice. Les procureurs l’ont pressé sur la sagesse des célébrations publiques cette année-là, alors que la France était sous le choc des attentats de l’État islamique à Paris huit mois plus tôt au cours desquels 130 personnes avaient été tuées.

“Nous avons pris la décision d’autoriser les célébrations publiques pour montrer que nous continuons à (profiter) de la vie”, a déclaré Holland.

Les mesures de sécurité ont été renforcées dans toutes les grandes villes, y compris à Nice, car la menace de violence extrémiste reste élevée malgré le fait que l’État islamique ait été considérablement affaibli en raison des frappes aériennes alliées sur les bastions du groupe en Syrie et en Irak, a déclaré Holland.

“La menace était toujours là, mais elle a changé”, a déclaré Holland, ajoutant que les autorités craignaient les partisans radicalisés de l’EI qui voulaient frapper “avec un couteau ou avec un véhicule”.

Bohlel était un tel individu, qui est resté “sous le radar” lorsqu’il a conduit son camion de location à un déchaînement meurtrier, a déclaré Holland, qualifiant l’attaque d'”acte terroriste”.

“Un acte délibéré visant à tuer et à tuer le plus de gens possible, enfants et parents”, a déclaré Holland, ajoutant qu’en faisant grève le 14 juillet, Bohlel nous avait “déclaré la guerre”.

Le verdict du procès est attendu en décembre.

___

Surk a rapporté de Nice, France.

Nicolas Vaux-montagny et Barbara Surk, The Associated Press