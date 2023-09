L’ex-président centrafricain condamné à perpétuité

La peine de prison prononcée contre François Bozizé est une mesure visant à « éliminer les opposants politiques », a déclaré un collègue de la personnalité politique.

La Cour d’appel de la République centrafricaine a condamné par contumace l’ancien président du pays, François Bozizé, 76 ans, aux travaux forcés à perpétuité, après avoir été reconnu coupable de « portant atteinte à la sécurité intérieure de l’État » et de « assassinats ».

Bozizé, qui était en exil au Tchad jusqu’en mars avant de s’installer en Guinée-Bissau, a pris le pouvoir lors d’un coup d’État en 2003 avant d’être renversé une décennie plus tard. Il est désormais coordinateur de la Coalition des Patriotes pour le Changement (CPC), une coalition rebelle créée en 2020 et opérant principalement dans le nord du pays.

« Je dénonce ce procès et les condamnations par contumace de François Bozizé et d’autres opposants », Bea Bertin, responsable du PCC et vice-présidente du parti politique Kwa NA Kwa (KNK), que représente Bozizé, a déclaré à l’agence de presse Anadolu, ses propos publiés samedi.

Bertin a en outre affirmé que le verdict faisait partie des tentatives du gouvernement au pouvoir pour étouffer la dissidence politique dans la république, qui compte environ 5,5 millions d’habitants. « Le pouvoir dictatorial actuel utilise tous les moyens légaux et illégaux à sa disposition pour tenter d’éliminer tous ses opposants. » dit Bertin.

Parmi les accusations portées contre Bozizé figurent des allégations liées à l’atteinte à la sécurité de l’État et à « assassinats » selon l’arrêt de la cour d’appel. Deux des fils de Bozizé, ainsi qu’une vingtaine d’autres, dont des chefs rebelles, ont également été condamnés par contumace à la même peine.

La décision du tribunal ne fait aucune mention de la période au cours de laquelle les crimes auraient été commis.

La République centrafricaine est en proie à la violence depuis que Bozizé a été renversé par les rebelles majoritairement musulmans de la Séléka en 2013. Cela a entraîné des représailles de la part de milices majoritairement chrétiennes, déclenchant une guerre civile dans ce qui est l’un des pays les plus pauvres du monde.

Les deux parties au conflit ont été accusées par les Nations Unies de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.

Malgré la tenue d’une élection présidentielle en décembre 2020 – la première dans le pays après la signature d’un accord de paix en 2019 entre le gouvernement et une multitude de groupes armés – la violence a persisté dans ce pays africain.

L’actuel président, Faustin Archange Touadera, 66 ans, a été réélu en 2020.