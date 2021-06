L’ex-président britannique Bercow, fléau des Brexiteers, rejoint le parti travailliste de la Chambre des communes Theresa May Robert Buckland Union européenne

L’ancien président de la Chambre des communes du Royaume-Uni, John Bercow, qui a acquis une renommée internationale en arbitrant le drame politique du pays sur le Brexit, a déclaré dimanche qu’il avait quitté les conservateurs au pouvoir pour rejoindre le parti travailliste d’opposition.

Bercow a été législateur conservateur pendant 12 ans jusqu’à ce qu’il soit élu en 2009 au poste neutre de président, responsable de la gestion des affaires de la Chambre des communes et de l’interprétation des règles de procédure du Parlement.

Il a mis en colère les gouvernements conservateurs de la Première ministre Theresa May et de son successeur, Boris Johnson, en donnant aux législateurs la possibilité de contrecarrer la législation proposée sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Il est devenu un héros pour les opposants au Brexit et un méchant pour ses partisans, et a été reconnu dans le monde entier pour ses liens forts et ses appels encore plus forts à « l’ordre ! »

Bercow a également été accusé au cours de sa carrière d’intimidation de membres de son personnel, affirme-t-il nié. Il a démissionné en 2019.

conseillé Regardez en direct Joe Biden signe la loi sur le jour de l’indépendance nationale du juin Nouvelles de Boris Johnson – en direct: le PM et Sunak «s’apprêtent à s’affronter sur les retraites» alors que John Bercow passe aux travaillistes L’ancien président John Bercow fait défaut au parti travailliste et attaque les « mensonges et slogans vides » de Boris Johnson

Bercow est un ardent critique de Johnson, un champion du Brexit dont la montée a coïncidé avec un exode de politiciens pro-UE du Parti conservateur. Bercow a déclaré au journal The Observer que les conservateurs de Johnson étaient devenus «réactionnaires, populistes, nationalistes et parfois même xénophobes».

« La conclusion à laquelle je suis arrivé est que ce gouvernement doit être remplacé », a-t-il déclaré. « La réalité est que le Parti travailliste est le seul véhicule qui peut atteindre cet objectif. »

Le secrétaire à la Justice, Robert Buckland, a rejeté la caractérisation du parti comme xénophobe et a déclaré que la décision de Bercow de renoncer à la neutralité politique « a en fait pour effet de diminuer la force de sa voix en politique ».