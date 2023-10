L’ex-président au tribunal après que le juge a émis une ordonnance de silence

L’ancien président américain Donald Trump apparaît dans la salle d’audience avec ses avocats pour son procès pour fraude civile devant la Cour suprême de l’État de New York le 3 octobre 2023 à New York.

L’ancien président a évoqué plus tard mardi le greffier et Schumer dans des remarques aux journalistes à l’extérieur de la salle d’audience.

Trump a accusé l’employé d’être « la petite amie de Schumer » et de « mener cette affaire contre moi ».

Le message comprenait le nom complet de la greffière et une photo de son compte Instagram d’elle posant avec le chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer, DN.Y.

Mercredi, devant la salle d’audience, Trump a de nouveau qualifié le procès de « chasse aux sorcières » et de « honte », affirmant que la procureure générale de New York, Letitia James, avait intenté une action civile contre lui uniquement à des fins politiques.

L’ancien président Donald Trump est revenu devant le tribunal de New York pour le troisième jour de son procès pour fraude commerciale de 250 millions de dollars, un jour après avoir été frappé d’une ordonnance de silence limité pour avoir fait des commentaires sur le légiste du juge.

Il a ordonné à Trump de supprimer la publication sur les réseaux sociaux et a interdit à Trump et à d’autres personnes impliquées dans l’affaire de cibler ses collaborateurs.

« Considérez cela comme un silence imposé à toutes les parties en ce qui concerne le fait de publier ou de parler publiquement d’un membre de mon personnel », a déclaré Engoron.

Trump a également lancé mardi des attaques contre Engoron et James, les accusant tous deux d’être politiquement partiaux.

Le procès se déroule sans jury, ce qui signifie qu’Engoron seul rendra les verdicts.

Dans une publication sur les réseaux sociaux après le silence, Trump s’est plaint du statut utilisé dans l’affaire et a affirmé qu’il n’avait « même pas droit à un JURY ».

L’avocate de Trump, Alina Habba, a également affirmé mardi qu' »il n’y avait jamais eu la possibilité de choisir un procès devant jury » en vertu de la loi utilisée dans le procès de James.

Mais le bureau du procureur général et des experts juridiques ont déclaré à CNBC que les accusés auraient pu demander un procès devant jury.

Le procès de James accuse Trump, ses deux fils adultes, la Trump Organization et ses hauts responsables d’avoir faussement surévalué des propriétés immobilières et d’autres actifs dans les états financiers afin d’obtenir de meilleures conditions de prêt et des avantages fiscaux.

Le juge avait précédemment conclu que Trump et les autres accusés étaient responsables de fraude. Il a annulé leurs certificats commerciaux de New York et a ordonné la dissolution des entités liées à ces certificats.

En plus de réclamer 250 millions de dollars de dommages et intérêts, James souhaite que le tribunal interdise définitivement à Trump, Donald Trump Jr. et Eric Trump d’être dirigeants d’une entreprise new-yorkaise.

