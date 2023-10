L’ancien président américain Donald Trump assiste au procès pour fraude civile de la Trump Organization, devant la Cour suprême de l’État de New York, dans le quartier de Manhattan, à New York, aux États-Unis, le 25 octobre 2023.

Dans ce cas, il est interdit à Trump de cibler publiquement Smith ou des témoins potentiels, qu’il a fréquemment mentionnés en ligne et pendant la campagne électorale. Lorsque ces restrictions ont été temporairement suspendues la semaine dernière, Trump a lancé des attaques contre le procureur spécial et contre son ancien chef de cabinet à la Maison Blanche, Mark Meadows, témoin dans l’affaire Smith.

L’ancien président américain Donald Trump est interrogé par le juge Arthur F. Engoron avant d’être condamné à une amende de 10 000 dollars pour avoir violé une ordonnance de silence pour la deuxième fois, lors du procès pour fraude civile de la Trump Organization devant la Cour suprême de l’État de New York, dans le quartier de Manhattan, à New York, aux États-Unis. , le 25 octobre 2023 dans ce sketch de salle d’audience.

Après avoir constaté que le témoignage de Trump semblait « creux et faux », Engoron lui a infligé une amende totale de 15 000 dollars. Le juge a averti Trump que des violations supplémentaires entraîneraient des sanctions beaucoup plus sévères, y compris une possible peine d’emprisonnement.

À mesure que ses cibles se rétrécissent, les attaques de Trump semblent s’intensifier.

Dans au moins quatre longue sociale médias des postes Jeudi, Trump a qualifié Engoron de « tyrannique et déséquilibré » et de « haineux de Trump totalement partial » qui « devrait avoir honte de lui-même » pour sa gestion de l’affaire.

“IL EST DEVENU FOU DANS SA HAINE DE ‘TRUMP'”, a écrit l’ancien président, qui a également dénoncé la procureure générale de New York, Letitia James, son ex-avocat Michael Cohen et un journaliste du New York Times.

La campagne présidentielle de Trump en 2024, quant à elle, a cherché à capitaliser sur l’affaire en la critiquant dans de multiples appels à la collecte de fonds comme un « simulacre de procès » dirigé par un « juge démocrate » qui « continue de harceler » Trump.

Engoron a déjà déclaré Trump et d’autres accusés responsables d’avoir gonflé frauduleusement la valeur de propriétés immobilières et d’actifs clés sur des années d’états financiers. James, qui a porté l’affaire, accuse Trump, ses deux fils adultes, la Trump Organization et les hauts dirigeants d’avoir falsifié la valeur de ces actifs pour obtenir une multitude d’avantages financiers, notamment des avantages fiscaux et des conditions de prêt plus favorables.

Le procès, qui devrait durer jusqu’à fin décembre, permettra de résoudre six autres réclamations dans le procès de James. Engoron lui-même rendra les verdicts lors du procès, qui se déroule sans jury – un fait que Trump proteste fréquemment sur les réseaux sociaux et au palais de justice.