L’ex-première dame du Honduras condamnée à de la prison pour détournement de fonds

TEGUCIGALPA, Honduras (AP) – Un juge a condamné mercredi l’ancienne première dame du Honduras, Rosa Elena Bonilla de Lobo, à 14 ans de prison pour corruption, la deuxième fois que Bonilla avait été condamnée.

Bonilla sera autorisée à faire appel de la condamnation dans les 20 jours, a déclaré le porte-parole du tribunal, Carlos Silva.

La première fois, Bonilla a été reconnue coupable et condamnée à 58 ans de prison, mais la condamnation a été annulée en raison d’incohérences dans le processus. Elle a été rejugée en mars et reconnue coupable de fraude et de détournement de fonds.

Elle a détourné plus d’un million de dollars de fonds publics entre 2010 et 2014, lorsque son mari Porfirio Lobo était président. L’année dernière, le gouvernement américain a interdit à l’ancien président Lobo d’entrer dans le pays en raison d’allégations de trafic de drogue.

En juillet, le fils de 23 ans de Bonilla et Lobo, Said Omar Lobo Bonilla, a été tué avec trois autres personnes lorsqu’ils ont été pris en embuscade par des hommes armés quittant un club de la capitale.

Le secrétaire privé de Bonilla, Saúl Escobar, a également été condamné mercredi à sept ans et trois mois de prison pour escroquerie.

