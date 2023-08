L’ex-Premier ministre thaïlandais Thaksin revient d’exil alors que le parti cherche à former un nouveau gouvernement

BANGKOK (AP) – L’ex-Premier ministre Thaksin Shinawatra, qui divise, est rentré en Thaïlande mardi après des années d’exil volontaire pour faire face à d’éventuelles sanctions pénales le jour même où un parti affilié à lui prévoit de commencer à former un nouveau gouvernement.

Thaksin a déclaré que sa décision de revenir n’avait rien à voir avec un vote attendu au Parlement plus tard dans la journée sur un candidat du parti Pheu Thai au poste de Premier ministre. Mais beaucoup pensent que son arrivée est liée à la quête de pouvoir du parti.

Thaksin est parti de Singapour dans son jet privé et a atterri à l’aéroport international de Don Mueang vers 9 heures du matin, heure locale. Les radiodiffuseurs thaïlandais ont diffusé des images en direct de lui sortant du terminal de jet privé de l’aéroport avec ses trois enfants, dont sa plus jeune fille, Paetongtarn Shinawatra, membre clé du Pheu Thai. Ses petits-enfants ont également été aperçus.

Après être sorti, Thaksin a placé une couronne de fleurs et s’est prosterné devant un portrait du roi et de la reine de Thaïlande à la porte du terminal. Il a passé un moment à saluer les supporters et les médias qui attendaient devant le terminal mais n’a pas parlé.

Des centaines de ses partisans se sont rassemblés à l’extérieur de l’aéroport quelques heures avant son arrivée, enfilant du rouge et tenant une pancarte avec des messages de bienvenue. Ils lui ont montré leur dévotion avec des chants et des chants, puis ont poussé des acclamations bruyantes lorsqu’il est apparu à l’entrée.

« Je me sens comblé d’avoir voyagé ici aujourd’hui pour venir le chercher. Si possible, je veux le serrer dans mes bras. Tout le monde a des larmes, des larmes qui sortent des yeux », a déclaré Makawan Payakkae, un homme de 43 ans de la province de Maha Sarakham.

« Nous avons attendu qu’il revienne sur la terre. On a le sentiment d’avoir quelqu’un qu’on aime à la maison », a déclaré Mayuraet Kodchompoo, 63 ans.

Le milliardaire de 74 ans a promu des politiques populistes et utilisé sa fortune dans les télécommunications pour créer son propre parti Thai Rak Thai et être élu Premier ministre en 2001 et facilement réélu en 2005, avant d’être évincé lors d’un coup d’État militaire en 2006 et de fuir en exil.

Thaksin a été condamné par contumace dans plusieurs affaires criminelles qui, selon lui, étaient politiquement motivées, et il pourrait encourir une peine de prison à moins qu’il ne reçoive une grâce royale.

Paetongtarn a publié des photos de famille avec Thaksin au milieu sur Facebook avec un message remerciant les personnes qui se sont rendues à l’aéroport pour accueillir son père, en disant « moi et ma famille sommes très reconnaissants ».

Son convoi a quitté l’aéroport et a été vu arriver à la Cour suprême environ une heure après son arrivée à l’aéroport.

Pheu Thai est le dernier d’une série de partis affiliés à Thaksin. Le coup d’État militaire qui l’a évincé a déclenché des années de bouleversements et de divisions qui ont opposé une majorité rurale majoritairement pauvre du nord qui soutient Thaksin aux royalistes, à l’armée et à leurs partisans urbains.

Dans une interview avec BBC Thai samedi, Thaksin a déclaré que son retour était prévu avant que la date du vote parlementaire ne soit fixée et qu’il était prêt à suivre la procédure judiciaire thaïlandaise.

Moins d’une semaine avant les élections de mai, Thaksin a annoncé qu’il aimerait revenir avant son anniversaire en juillet, mais le plan a été retardé à plusieurs reprises, lui et Paetongtarn citant à la fois les incertitudes post-électorales et sa santé.

Le Pheu Thai est arrivé deuxième aux élections, mais a pris la tête de la formation d’un nouveau gouvernement après que le vainqueur surprise, le parti progressiste Move Forward, ait été rejeté à plusieurs reprises par des sénateurs conservateurs nommés par un précédent gouvernement militaire.

Le programme de réforme de Move Forward a profondément séduit de nombreux Thaïlandais, en particulier les jeunes électeurs qui ont été déçus par près d’une décennie de régime soutenu par l’armée, mais qui ont été considérés comme une menace par les élites conservatrices du pays.

Après plus de trois mois sans nouveau gouvernement pour la Thaïlande, le Parlement s’est réuni mardi pour tenter de choisir à nouveau un Premier ministre. Le candidat du Pheu Thai, l’ancien promoteur immobilier Srettha Thavisin, était le seul nom proposé par le chef de son parti, Chonlanan Srikaew. Le Pheu Thai a lancé la candidature pour former le gouvernement après avoir réuni une coalition de 11 partis, dont deux partis alliés à ses anciens adversaires militaires.

Le président de la Chambre, Wan Muhammad Noor Matha, a accordé du temps aux législateurs pour débattre de la nomination avant le vote dans l’après-midi. Srettha ne s’est pas présenté aux élections et la loi n’exige pas qu’un candidat au poste de Premier ministre soit un législateur élu. Le Parlement n’exige pas non plus qu’il soit présent lors du vote.

Le Pheu Thai a été vivement critiqué par certains de ses partisans pour avoir fait marche arrière sur sa promesse préélectorale de ne pas s’associer à des partis pro-militaires. Les responsables du parti ont défendu la décision en affirmant qu’il était nécessaire de sortir de l’impasse politique et de rechercher la réconciliation après des décennies de profondes divisions politiques.

La coalition dirigée par le Pheu Thai détient 314 sièges sur les 500 membres de la Chambre des représentants et a besoin du soutien du Sénat non élu, nommé par un précédent gouvernement militaire, pour obtenir la majorité lors du vote parlementaire combiné.

Les deux chambres du Parlement votent ensemble pour le Premier ministre en vertu de la constitution mise en œuvre par l’armée, dans un arrangement conçu pour protéger le régime conservateur soutenu par l’armée. Les sénateurs, comme l’armée, se considèrent comme les gardiens des valeurs royalistes conservatrices traditionnelles.

Thaksin est revenu brièvement en Thaïlande en 2008 pour faire face à un procès avant de fuir le pays. Il a évité de revenir car il craignait de ne pas être traité équitablement par le gouvernement et l’establishment soutenus par l’armée qui ont longtemps entretenu une vive animosité à son égard.

Il est cependant resté actif dans la politique thaïlandaise, passant souvent des appels vidéo à des rassemblements de ses partisans et des partis soutenus par lui.

« Les projets de Thaksin de retourner en Thaïlande ont été reportés après l’annonce des résultats des élections – cela implique un lien étroit entre l’élection, la formation de coalitions et la sélection du Premier ministre d’une part, et l’agenda personnel de Thaksin d’autre part », a déclaré Napon. Jatusripitak, chercheur en sciences politiques et chercheur invité à l’Institut ISEAS-Yusof Ishak de Singapour.

« Thaksin a réussi à faire cette élection sur lui-même personnellement, et la direction d’une coalition dirigée par le Pheu Thai dépend fortement de ses caprices personnels. »

Avec les condamnations à son encontre, Thaksin pourrait encourir plus d’une décennie de prison, bien que le vice-Premier ministre Wissanu Krea-ngam du gouvernement sortant lié à l’armée ait déclaré plus tôt que Thaksin était éligible pour demander une grâce et pourrait bénéficier d’un traitement spécial en raison de son âge. .

Napon a déclaré que la décision de retour de Thaksin suggère maintenant qu' »il a reçu l’assurance qu’il n’aura pas à purger la totalité de sa peine de prison ».

___

Pour en savoir plus sur la couverture Asie-Pacifique d’AP, rendez-vous sur https://apnews.com/hub/asia-pacific

Jintamas Saksornchai, The Associated Press