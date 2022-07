L’ex-Premier ministre pakistanais Khan remporte les élections partielles dans la province du Pendjab

ISLAMABAD (AP) – Le parti de l’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a remporté des élections partielles au Pendjab, la province la plus peuplée du pays, et devrait y former le nouveau gouvernement provincial dans les semaines à venir, ont annoncé lundi des responsables.

Le parti Tehreek-e-Insaf de Khan a remporté 15 sièges sur 20 à gagner dans l’assemblée provinciale de 371 membres lors du vote très attendu qui s’est tenu dimanche. Cela porte à 188 le nombre total de sièges détenus par le parti de Khan et ses alliés dans la chambre du Pendjab, soit deux sièges de plus que la majorité simple de 186 nécessaire pour gouverner la province.

La victoire de Khan est un coup dur pour la coalition au pouvoir du Premier ministre Shahbaz Sharif, bien qu’elle ne représente aucune menace pour le gouvernement d’Islamabad. Sharif est arrivé au pouvoir en avril après l’éviction de Khan lors d’un vote de censure au Parlement. La Ligue musulmane pakistanaise de Sharif détenait auparavant la majorité au Pendjab.

Vendredi, l’Assemblée du Pendjab élira son nouveau ministre en chef, le chef du gouvernement provincial, pour remplacer le fils du Premier ministre Sharif, Hamza Shahbaz, qui occupe actuellement le poste.

La commission électorale pakistanaise a ordonné la tenue d’élections partielles le mois dernier, après avoir disqualifié 20 membres du parti de Khan des circonscriptions du Pendjab. La Ligue musulmane pakistanaise de Sharif a remporté quatre sièges, tout comme un candidat indépendant, selon les résultats préliminaires publiés lundi.

Khan a affirmé que son éviction était un complot américain – une accusation niée par Sharif et Washington – et a exigé de nouvelles élections législatives. Sharif a refusé d’accepter le défi, affirmant que les prochaines élections auront lieu en 2023.

The Associated Press