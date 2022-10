L’ex-Premier ministre pakistanais Khan exclu de ses fonctions, déclenchant des manifestations

Imran Khan a été accusé d’avoir abusé de son mandat de premier ministre 2018-2022 pour acheter et vendre des cadeaux en possession de l’État.

Bien qu’il ait nié les accusations, ses collaborateurs ont déclaré qu’il avait vendu les cadeaux à Dubaï.

Selon des responsables gouvernementaux, les cadeaux comprennent des montres offertes par une famille royale.

L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan s’est vu interdire d’exercer des fonctions publiques vendredi après que le plus haut tribunal électoral l’ait reconnu coupable d’avoir vendu illégalement des cadeaux de dignitaires et de chefs d’État étrangers, ont déclaré un avocat et un ministre.

La décision ajoute à l’incertitude politique et économique qui sévit au Pakistan depuis le début de cette année, lorsque Khan a été évincé du pouvoir, et les partisans sont descendus dans les rues de différentes villes pour protester, bloquant les routes et les autoroutes et mettant le feu aux pneus.

Le joueur de cricket de 70 ans devenu politicien a été accusé d’avoir abusé de son poste de Premier ministre 2018-2022 pour acheter et vendre des cadeaux en possession de l’État qui ont été reçus lors de visites à l’étranger et d’une valeur de plus de 140 millions de roupies (635 000 $).

Les cadeaux comprenaient des montres offertes par une famille royale, selon des responsables gouvernementaux, qui ont affirmé précédemment que les assistants de Khan les avaient vendues à Dubaï.

Khan a nié les accusations.

Le tribunal, la Commission électorale du Pakistan, devait rendre une décision détaillée plus tard dans la journée indiquant pendant combien de temps l’ancien Premier ministre serait interdit d’exercice de fonctions publiques. Le ministre de la Justice, Azam Nazeer Tarar, a déclaré que Khan serait disqualifié pendant cinq ans.

Depuis qu’il a été démis de ses fonctions, Khan a organisé des rassemblements de protestation à travers le pays pour appeler à des élections anticipées, mais le gouvernement a déclaré qu’elles se tiendraient comme prévu en octobre ou novembre de l’année prochaine.

L’instabilité politique a également alimenté l’incertitude économique, les agences de notation internationales se demandant si le gouvernement actuel peut maintenir des politiques économiques difficiles face aux pressions politiques et aux sondages imminents.

En vertu de la loi pakistanaise, un législateur reconnu coupable de corruption ou d’abus de fonction publique peut être interdit jusqu’à cinq ans.

Faisal Chaudhry, un avocat de l’équipe de Khan, a déclaré à Reuters que le tribunal n’était pas compétent en la matière et qu’une contestation serait déposée.

“C’est un ordre illégal et inconstitutionnel”, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Shehbaz Sharif a toutefois salué la décision, écrivant sur Twitter que le poste du Premier ministre était devenu une source de revenus personnels par le biais de “pratiques de corruption”.

“L’idole de ‘l’honnêteté et de la fiabilité’ a été brisée”, a déclaré Sharif.

Michael Kugelman, le directeur de l’Institut d’Asie du Sud au Wilson Center, a déclaré : “Peu importe comment vous le tranchez et peu importe comment il se déroule, la décision aggrave une crise politique globale qui la rendra d’autant plus difficile à résoudre. La tempête parfaite d’autres crises au Pakistan – le stress économique, la résurgence du terrorisme et les inondations.”

‘VOLEUR CERTIFIÉ’

Les partisans de Khan ont manifesté dans différentes villes, ont indiqué des responsables.

Dans la ville de Peshawar, dans le nord-ouest du pays, où le parti Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) de Khan dirige le gouvernement provincial, des groupes de partisans, de plusieurs dizaines chacun, ont bloqué un certain nombre de routes clés, dont l’autoroute reliant la ville à la capitale Islamabad, au grand dam des automobilistes.

“Je vais dans notre village pour le week-end avec ma famille et j’ai attendu dans la voiture pendant plus de deux heures car les routes sont bloquées par les travailleurs du PTI”, a déclaré Hameed Khan à Peshawar.

« Nous n’avons pas disqualifié leur chef, alors pourquoi nous punissent-ils ?

Quelques dizaines de manifestants ont tenté de bloquer une artère clé vers Islamabad et ont été repoussés à coups de gaz lacrymogène, a déclaré un responsable de la police, Sohail Khan. Il a déclaré que les manifestants avaient attaqué la police avec des briques, blessant trois fonctionnaires, et avaient également tenté en vain de bloquer d’autres routes dans la capitale.

Des dizaines de partisans d’Imran Khan ont également bloqué des routes dans la ville orientale de Lahore, incendiant des pneus.

L’opposante à Khan, Maryam Nawaz, de la Ligue musulmane pakistanaise-Nawaz (PML-N), au pouvoir, a déclaré aux journalistes à Londres dans des commentaires enregistrés diffusés par la télévision locale Geo News : “Il est maintenant prouvé qu’il est un voleur certifié”.