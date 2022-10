L’ex-Premier ministre pakistanais Khan conteste sa disqualification

La commission a découvert vendredi que Khan avait illégalement vendu des cadeaux d’État et dissimulé des actifs en tant que premier ministre. La décision a disqualifié Khan en vertu de la loi pakistanaise d’exercer une fonction publique pendant cinq ans et il a automatiquement perdu son siège au parlement.

ISLAMABAD — L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a contesté samedi une décision de la commission électorale l’empêchant d’exercer des fonctions publiques pendant cinq ans, a déclaré son porte-parole et avocat.

La décision de la commission a aggravé les troubles politiques persistants dans ce pays islamique appauvri aux prises avec une économie en spirale, des pénuries alimentaires et les conséquences d’inondations sans précédent cet été qui ont tué 1 725 personnes, déplacé des centaines de milliers de personnes et provoqué une augmentation du paludisme et d’autres maladies liées aux inondations.