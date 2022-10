L’ex-Premier ministre pakistanais Khan conteste sa disqualification

ISLAMABAD (AP) – L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a contesté samedi une décision de la commission électorale l’empêchant d’exercer des fonctions publiques pendant cinq ans, a déclaré son porte-parole et avocat.

La commission a découvert vendredi que Khan avait illégalement vendu des cadeaux d’État et dissimulé des actifs en tant que premier ministre. La décision a disqualifié Khan en vertu de la loi pakistanaise d’exercer une fonction publique pendant cinq ans et il a automatiquement perdu son siège au parlement.

La décision de la commission a aggravé les troubles politiques persistants dans ce pays islamique appauvri aux prises avec une économie en spirale, des pénuries alimentaires et les conséquences d’inondations sans précédent cet été qui ont tué 1 725 personnes, déplacé des centaines de milliers de personnes et provoqué une augmentation du paludisme et d’autres maladies liées aux inondations.

L’annonce de la commission est intervenue alors que Khan, qui a été évincé lors d’un vote de censure au parlement en avril, a rassemblé des partisans contre le nouveau gouvernement du Premier ministre Shahbaz Sharif et a appelé à des élections anticipées.

Les manifestants ont brièvement affronté la police vendredi à l’extérieur de la capitale Islamabad. Plus tard, Khan a exhorté les partisans à se disperser pacifiquement et à attendre son appel à une marche sur Islamabad.

Fawad Chaudhry, un porte-parole de Khan, a déclaré qu’une requête contestant la disqualification de Khan avait été déposée devant la Haute Cour d’Islamabad demandant une audience urgente.

L’avocat de Khan, Ali Zafar, a déclaré qu’il espérait que le tribunal annulerait le verdict de la commission électorale.

La décision de la commission fait suite à une pétition du gouvernement de coalition de Sharif demandant une action contre Khan pour des allégations selon lesquelles il aurait vendu illégalement des cadeaux de l’État. Au Pakistan, les chefs de gouvernement sont autorisés à racheter des cadeaux, mais ils ne sont généralement pas vendus. Si c’est le cas, les particuliers doivent le déclarer comme revenu.

Khan, qui est arrivé au pouvoir en 2018, a été évincé en avril de cette année par un vote de censure au parlement, mais il a allégué sans fournir de preuves que son gouvernement avait été renversé par Sharif dans le cadre d’un complot américain – affirme que le premier ministre et Washington ont nié.

The Associated Press