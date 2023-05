L’ex-Premier ministre pakistanais Imran Khan rentre chez lui après son arrestation et des émeutes

L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a été libéré sous caution après avoir été arrêté pour corruption, déclenchant des émeutes dans plusieurs villes.

L’arrestation est intervenue après qu’il a accusé l’armée d’être impliquée dans une tentative d’assassinat contre lui l’année dernière. Khan a été impliqué dans plusieurs allégations juridiques depuis son éviction l’année dernière.

Au moins neuf personnes sont mortes dans les troubles qui ont suivi la détention de Khan. Plus de 4 000 personnes ont été arrêtées et des centaines de policiers ont été blessés.

L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan est arrivé samedi à sa résidence de Lahore après avoir été libéré sous caution après des jours de drame judiciaire et d’émeutes à l’échelle nationale suite à son arrestation pour corruption.

Khan a été attaqué par des dizaines de soldats paramilitaires et arrêté lors d’une comparution de routine mardi, déclenchant de violents affrontements dans plusieurs villes entre ses partisans et les forces de sécurité.

Sa détention est intervenue quelques heures seulement après avoir été réprimandé par la puissante armée, qu’il a de nouveau accusée d’être impliquée dans une tentative d’assassinat contre lui l’année dernière.

L’arrestation dans les locaux du tribunal alors qu’il s’apprêtait à déposer une demande de libération sous caution a été déclarée illégale jeudi par la Cour suprême, qui a maintenu Khan en détention jusqu’à vendredi, date à laquelle il a obtenu une caution de deux semaines dans l’affaire de corruption.

La Haute Cour d’Islamabad a également ordonné que Khan ne puisse en aucun cas être arrêté avant lundi.

Khan s’est empêtré dans une multitude d’allégations judiciaires – un danger fréquent pour les personnalités de l’opposition au Pakistan – depuis qu’il a été évincé du pouvoir en avril de l’année dernière.

« Le chef du plus grand parti du pays a été enlevé, enlevé à la haute cour et devant toute la nation », a déclaré Khan à l’AFP depuis le palais de justice.

« Ils m’ont traité comme un terroriste, cela a dû provoquer une réaction », a-t-il déclaré à propos des manifestations qui ont suivi.

« Aujourd’hui, c’est une victoire »

Khan a finalement quitté le tribunal fortement gardé vendredi soir, quelques heures après la fin de ses audiences et alors que des manifestants à quelques kilomètres de là se sont affrontés avec la police, qui a répondu avec des gaz lacrymogènes. Des coups de feu ont également été tirés vers des officiers, a indiqué la police.

Aux petites heures du samedi matin, l’ancienne superstar du cricket a atteint sa résidence de Lahore, où des vidéos publiées par son parti PTI montraient plus de 100 partisans célébrant sa libération et jetant des pétales de rose sur sa voiture.

« Ils continuent d’essayer de faire taire Khan et de le mettre derrière les barreaux. Mais Khan a prouvé que celui qui soutient la vérité gagne toujours », a déclaré à l’AFP Waqar Ahsan, un partisan de 21 ans, après que Khan eut été libéré sous caution.

Zuneira Shah, une mère de trois enfants âgée de 40 ans, craignait que « l’établissement ne continue de venir le chercher ».

« Khan menace leurs décennies de corruption, alors bien sûr, ils ne resteront pas assis. C’est un long combat à venir, mais aujourd’hui, c’est une victoire. »

Des milliers arrêtés

Plusieurs milliers de ses partisans ont saccagé les villes pour protester contre la détention de Khan depuis mardi, incendiant des bâtiments, bloquant des routes et affrontant la police devant des installations militaires.

Au moins neuf personnes sont mortes dans les troubles, ont indiqué la police et les hôpitaux.

Des centaines de policiers ont été blessés et plus de 4 000 personnes arrêtées, principalement dans les provinces du Pendjab et de Khyber Pakhtunkhwa, selon les autorités.

Faisal Hussain Chaudhry, un avocat de Khan, a déclaré vendredi que 10 hauts dirigeants du PTI avaient été arrêtés.

Le ministre de l’Intérieur s’est engagé à ré-arrêter Khan, qui reste extrêmement populaire avant les élections prévues en octobre.

« Il ne devrait y avoir aucune violation d’une ordonnance du tribunal. Mais s’il existe un moyen d’arrêter Imran Khan (dans les limites de) l’ordonnance du tribunal, alors cela sera certainement fait », a déclaré la ministre de l’Intérieur Rana Sanaullah à la chaîne de télévision privée Geo News. vendredi.

Les services de données mobiles et l’accès aux plateformes de médias sociaux, notamment Facebook et YouTube, qui ont été coupés peu après l’arrestation de Khan mardi, ont été progressivement rétablis dans tout le pays.

Khan a lancé une campagne de défi sans précédent contre l’armée, qui, selon des analystes indépendants, l’a aidé à s’élever et à tomber du pouvoir.

Khan a accusé le gouvernement de coalition fragile de l’avoir supplanté de mèche avec des généraux de haut niveau, et a fait des déclarations explosives selon lesquelles ils ont manoté une tentative d’assassinat en novembre qui l’a vu se faire tirer une balle dans la jambe alors qu’il faisait campagne pour des sondages instantanés.

Les politiciens pakistanais ont souvent été arrêtés et emprisonnés depuis la fondation du pays en 1947.

Mais peu ont défié aussi directement une armée qui détient une influence sur la politique intérieure et la politique étrangère et qui a organisé au moins trois coups d’État et gouverné pendant plus de trois décennies.