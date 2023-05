L’ex-Premier ministre pakistanais Imran Khan arrêté, provoquant des violences

ISLAMABAD (AP) – L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a été arrêté et traîné hors du tribunal mardi alors qu’il semblait faire face à des accusations dans plusieurs affaires de corruption, une escalade dramatique des tensions politiques qui a déclenché de violentes manifestations de ses partisans en colère à travers le pays.

L’arrestation de Khan, qui a été évincé lors d’un vote de censure en avril 2022 mais reste la principale figure de l’opposition, a représenté la dernière confrontation à secouer le Pakistan, qui a vu d’anciens premiers ministres arrêtés au fil des ans et des interventions de sa puissante armée.

Au moins une personne aurait été tuée dans des affrontements entre manifestants et militaires à Quetta, la capitale de la province du Balouchistan, et cinq autres personnes auraient été blessées, tandis qu’une quinzaine de blessés ont été signalés dans des violences similaires à Karachi, Peshawar, Rawalpindi et Lahore. La police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestations.

Au milieu de la violence, des responsables de l’autorité des télécommunications du Pakistan ont déclaré que les régulateurs avaient bloqué les médias sociaux, y compris Twitter, et que le service Internet avait été suspendu dans la capitale Islamabad et dans d’autres villes. Les cours de certaines écoles privées ont été annulés mercredi.

Khan a été expulsé de la Haute Cour d’Islamabad par des agents de sécurité du Bureau national de la responsabilité, a déclaré Fawad Chaudhry, un haut responsable de son parti pakistanais Tehreek-e-Insaf, puis poussé dans une voiture blindée et s’est enfui.

Chaudhry a dénoncé l’arrestation de l’ancienne star du cricket de 71 ans comme « un enlèvement ». La télévision indépendante pakistanaise GEO TV a diffusé une vidéo de Khan en train d’être emmené.

Une bagarre a éclaté entre les partisans de Khan et la police devant le tribunal. Certains des avocats et partisans de Khan ont été blessés dans la mêlée, tout comme plusieurs policiers, a déclaré Chaudhry.

Khan a été emmené dans la ville de garnison de Rawalpindi, près d’Islamabad, pour être interrogé dans les bureaux du National Accountability Bureau, selon la police et des responsables gouvernementaux. Il devait également subir un examen médical de routine, a indiqué la police.

Khan était arrivé à la Haute Cour d’Islamabad depuis Lahore, où il vit, pour faire face à des accusations dans les affaires de corruption.

Il a dénoncé les accusations portées contre lui, qui comprennent des accusations de terrorisme, comme un complot politiquement motivé par son successeur, le Premier ministre Shahbaz Sharif, affirmant que son éviction était illégale et un complot occidental. Khan a fait campagne contre Sharif et a exigé des élections anticipées.

L’arrestation de mardi était basée sur un nouveau mandat du National Accountability Bureau obtenu la semaine dernière dans une affaire de corruption distincte pour laquelle Khan n’avait pas été libéré sous caution. Ses avocats ont contesté la légalité de l’arrestation, mais le tribunal l’a confirmée, bien qu’il ait ajouté que Khan n’aurait pas dû être expulsé de force de la salle d’audience. Khan doit comparaître mercredi devant un tribunal anti-corruption, ont indiqué des responsables.

« Imran Khan a été arrêté parce qu’il était recherché dans une affaire de corruption », a déclaré la ministre de l’Intérieur Rana Sanaullah Khan lors d’une conférence de presse. Il a allégué que le Trésor du Pakistan avait perdu des millions de dollars pendant que Khan était au pouvoir en raison d’achats illégaux de terres à un magnat des affaires.

Le National Accountability Bureau est la puissante organisation pakistanaise de lutte contre la corruption qui a détenu et enquêté sur d’anciens responsables, notamment des premiers ministres, des politiciens et des officiers militaires à la retraite. Mais certains considèrent le NAB comme un outil utilisé par ceux au pouvoir, en particulier les militaires, pour réprimer les opposants politiques. Lorsque Khan était au pouvoir, son gouvernement a arrêté Sharif, alors chef de l’opposition, par l’intermédiaire du NAB.

Lors d’une conférence de presse, le ministre de la Justice Azam Tarar a déclaré que Khan avait été arrêté parce qu’il ne coopérait pas aux enquêtes. Il a également dénoncé la violence des partisans de Khan, affirmant que les manifestations doivent rester pacifiques.

« Cela n’aurait pas dû arriver », a-t-il déclaré, peu de temps après la diffusion d’une vidéo télévisée montrant des véhicules en feu et des biens publics endommagés dans certaines parties du pays.

Les autorités ont déclaré avoir interdit les rassemblements dans la province orientale du Pendjab.

Alors que la nouvelle de l’arrestation se répandait, environ 4 000 partisans de Khan ont pris d’assaut la résidence officielle du haut commandant régional à Lahore, brisant les fenêtres et les portes, endommageant les meubles et organisant un sit-in alors que les troupes se retiraient pour éviter la violence. Les manifestants ont également incendié des véhicules de police et bloqué des routes principales.

Les manifestants ont également brisé la porte principale du quartier général de l’armée dans la ville de garnison de Rawalpindi, où les troupes ont fait preuve de retenue. Des centaines de manifestants ont crié des slogans pro-Khan alors qu’ils se dirigeaient vers le bâtiment tentaculaire.

Dans la ville portuaire de Karachi, la police a brandi des matraques et tiré des gaz lacrymogènes pour disperser des centaines de partisans de Khan qui s’étaient rassemblés sur une route clé.

Raoof Hasan, un autre dirigeant du parti de Khan, a déclaré à la télévision anglaise Al Jazeera que l’arrestation est « une ingérence flagrante dans les affaires judiciaires par le pouvoir en place ». Hasan a ajouté que Khan « a été pratiquement enlevé du tribunal ».

L’arrestation de Khan est intervenue quelques heures après qu’il ait émis un message vidéo avant de se rendre à Islamabad, affirmant qu’il était « mentalement prêt » à être arrêté là-bas.

Khan a été blessé par un homme armé lors d’un rassemblement en novembre, une attaque qui a tué l’un de ses partisans et en a blessé 13. Il a insisté, sans offrir aucune preuve, qu’il y avait un complot pour l’assassiner, alléguant que l’agence d’espionnage pakistanaise était derrière le conspiration. Le tireur a été immédiatement arrêté et la police a ensuite publié une vidéo de lui en garde à vue, affirmant qu’il avait agi seul.

Dans une déclaration ferme lundi, l’armée a accusé Khan d' »allégations fabriquées et malveillantes » de son implication dans la fusillade de novembre, affirmant qu’elles sont « extrêmement malheureuses, déplorables et inacceptables ».

L’armée a dirigé directement le Pakistan pendant plus de la moitié des 75 années écoulées depuis que le pays a obtenu son indépendance de la domination coloniale britannique et exerce un pouvoir considérable sur les gouvernements civils.

Sharif, dont le gouvernement fait face à des difficultés économiques croissantes et a du mal à se remettre des inondations dévastatrices de l’année dernière qui ont tué des centaines de personnes et causé 30 milliards de dollars de dégâts, a critiqué Khan pour avoir attaqué l’armée.

« Qu’il soit parfaitement clair que vous, en tant qu’ancien Premier ministre, actuellement jugé pour corruption, revendiquez la légitimité pour renverser le système juridique et politique », a tweeté Sharif après l’arrestation de Khan.

Dans un communiqué, l’Union européenne a appelé à « la retenue et au sang-froid » dans le pays, par le dialogue et l’État de droit.

Lors d’une conférence de presse à Washington, le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly ont tous deux refusé tout commentaire de fond. « Nous voulons simplement nous assurer que tout ce qui se passe au Pakistan est conforme à l’état de droit, à la constitution », a déclaré Blinken.

Cleverly a déclaré qu’il n’avait pas été informé en détail, mais a ajouté: «Le Royaume-Uni entretient une relation étroite et de longue date avec le Pakistan. Nous sommes des partenaires du Commonwealth. Nous voulons voir une démocratie pacifique dans ce pays. Nous voulons que l’État de droit soit respecté. Je suis mal à l’aise de spéculer davantage sans avoir un briefing détaillé à ce sujet.

Le porte-parole adjoint de l’ONU, Farhan Haq, a déclaré que l’organisme mondial était préoccupé par le fait que toutes les personnalités politiques pakistanaises soient traitées équitablement et que la procédure régulière soit suivie. Il a déclaré: « Nous surveillerons ce processus au fur et à mesure pour nous assurer que nos préoccupations sont prises en compte. »

Khan est le septième ancien Premier ministre à être arrêté au Pakistan. Zulfikar Ali Bhutto a été arrêté et pendu en 1979. Le frère de l’actuel Premier ministre, Nawaz Sharif, qui a également été Premier ministre, a été arrêté à plusieurs reprises pour des allégations de corruption.

En mars, la police a pris d’assaut la résidence de Khan à Lahore, cherchant à l’arrêter sur la base d’une ordonnance du tribunal dans une autre affaire. Des dizaines de personnes, dont des policiers, ont été blessées lors des affrontements qui ont suivi. Khan n’a pas été arrêté à l’époque et a ensuite obtenu une caution dans l’affaire.

Khan est arrivé au pouvoir en 2018 après avoir remporté les élections législatives et avait initialement de bonnes relations avec l’armée qui se sont progressivement détériorées.

Munir Ahmed et Riazat Butt, The Associated Press