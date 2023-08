L’ex-Premier ministre pakistanais Imran Khan arrêté après que le tribunal a prononcé une peine de 3 ans de prison

La police a arrêté samedi l’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan à Lahore, dans l’est du pays, a déclaré son avocat, après qu’un tribunal l’a condamné à trois ans de prison pour avoir vendu illégalement des cadeaux d’État.

Selon des experts juridiques, un verdict de culpabilité rendu par un tribunal de district pourrait mettre fin aux chances de Khan de participer aux élections nationales qui doivent se tenir avant début novembre.

« La police a arrêté Imran Khan à son domicile », a déclaré à Reuters l’avocat de Khan, Intezar Panjotha. « Nous déposons une requête contre la décision de la haute cour. »

Le parti politique de Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), a déclaré dans un communiqué qu’il avait déjà déposé un autre recours devant la Cour suprême plus tôt samedi.

Troubles politiques

L’arrestation et la détention de Khan pendant plusieurs jours en mai pour une affaire distincte avaient déclenché d’intenses troubles politiques et des affrontements meurtriers avaient éclaté entre les partisans de Khan et la police.

Les médias pakistanais et un témoin de Reuters ont décrit la police entourant la résidence de Khan à Lahore samedi après la publication du verdict.

La condamnation concerne une enquête menée par la commission électorale, qui a reconnu Khan coupable d’avoir vendu illégalement des cadeaux d’État pendant son mandat de Premier ministre de 2018 à 2022.

Khan a nié tout acte répréhensible.

Le joueur de cricket de 70 ans devenu politicien a été accusé d’avoir abusé de son poste de premier ministre pour acheter et vendre des cadeaux en possession de l’État qui ont été reçus lors de visites à l’étranger et d’une valeur de plus de 140 millions de roupies pakistanaises (850 000 $ CAN).