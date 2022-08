L’ex-Premier ministre malaisien emprisonné Najib revient au tribunal pour le procès 1MDB

KUALA LUMPUR, Malaisie (AP) – L’ex-Premier ministre malaisien emprisonné Najib Razak est retourné devant le tribunal jeudi pour un deuxième procès pour corruption pour le vol du fonds d’État 1MDB, deux jours après avoir entamé une peine de 12 ans de prison pour corruption.

Najib, 69 ans, est devenu le premier dirigeant malaisien à être emprisonné mardi après que la plus haute cour du pays a rejeté son dernier appel dans sa première affaire de corruption liée au pillage du fonds 1Malaysia Development Berhad. Son incarcération intervient quatre ans après son éviction électorale suite au scandale et a été célébrée par de nombreux citoyens alors que justice était rendue.

Vêtu d’un costume bleu foncé, d’une cravate rouge et d’un masque facial, Najib s’est assis impassible sur le banc des accusés sans menottes au début de l’audience. Il avait été amené plus tôt dans le complexe judiciaire dans un véhicule de police teinté sous haute sécurité pour éviter une foule de médias attendant de l’apercevoir.

Le procès en cours a débuté en août 2019 et est le plus important car il lie directement Najib au scandale 1MDB qui a déclenché des enquêtes aux États-Unis et dans plusieurs autres pays. Les procureurs allèguent que Najib a dérobé des milliards de dollars à 1MDB par le biais d’une “charade élaborée” et a ensuite cherché à brouiller les pistes. Najib dit qu’il a été induit en erreur en pensant qu’il s’agissait d’un don de la famille royale d’Arabie saoudite.

Najib fait face à quatre chefs d’accusation d’abus de pouvoir pour obtenir 2,3 milliards de ringgits (plus de 700 millions de dollars au taux de change à l’époque) de 1MDB entre 2011 et 2014, et 21 chefs de blanchiment d’argent impliquant le même montant. Il encourt jusqu’à 20 ans de prison pour chaque chef d’accusation d’abus de pouvoir et jusqu’à cinq ans pour chacune des accusations de blanchiment d’argent.

1MDB était un fonds de développement que Najib a créé peu de temps après son arrivée au pouvoir en 2009. Les enquêteurs affirment que plus de 4,5 milliards de dollars ont été volés dans le fonds et blanchis par les associés de Najib via des couches de comptes bancaires aux États-Unis et dans d’autres pays pour financer des films hollywoodiens et des achats extravagants. qui comprenait des hôtels, un yacht de luxe, des œuvres d’art et des bijoux.

Le scandale a conduit à l’éviction lors des élections générales de 2018 de l’Organisation nationale malaise unie de Najib, qui était au pouvoir depuis l’indépendance du pays vis-à-vis des Britanniques en 1957. Le nouveau gouvernement a ouvert des enquêtes sur 1MDB qui ont été étouffées sous le règne de Najib, et a bloqué Najib et sa femme de quitter le pays.

Najib fait face à des dizaines d’accusations d’abus de confiance, de corruption, d’abus de pouvoir et de blanchiment d’argent dans un total de cinq affaires pénales liées à 1MDB. Son épouse et d’autres hauts responsables gouvernementaux ont également été traduits en justice pour corruption.

Najib a été reconnu coupable en 2020 de sept chefs d’accusation de corruption pour avoir reçu illégalement 9,4 millions de dollars de SRC International, une ancienne unité de 1MDB. La plus haute juridiction du pays a confirmé la décision mardi, envoyant Najib directement en prison pour commencer sa peine.

Najib a insisté sur le fait qu’il avait été induit en erreur par le financier malaisien fugitif Low Taek Jho et d’autres banquiers en leur faisant croire que les fonds entrant sur ses comptes personnels étaient un don arabe. Low, qui a été identifié par les enquêteurs américains comme le cerveau du pillage du fonds, est recherché aux États-Unis et en Malaisie mais s’est caché.

