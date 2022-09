L’ex-Premier ministre malaisien emprisonné Najib demande grâce au roi

KUALA LUMPUR, Malaisie (AP) – L’ancien Premier ministre emprisonné Najib Razak a demandé la grâce du roi de Malaisie et restera député dans l’attente de sa requête, a déclaré lundi le président du Parlement.

Le président Azhar Azizan Harun a déclaré que la demande de grâce avait été soumise le 2 septembre, moins de deux semaines après que Najib a commencé une peine de 12 ans de prison après avoir perdu son dernier appel le 23 août dans une affaire de corruption liée au pillage du fonds public 1MDB.

Azhar a déclaré que le siège parlementaire de Najib ne sera pas libéré tant que le roi Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah ne se sera pas prononcé sur sa demande de grâce. On ne sait pas combien de temps le processus prendra. S’il n’est pas gracié avant septembre 2023, date des élections législatives, Najib, 69 ans, ne pourra pas se présenter aux urnes et perdra automatiquement son siège de parlementaire.

Les médias locaux ont cité l’assistant de Najib comme disant qu’il aurait été admis à l’hôpital dimanche, mais la cause de son mal n’est pas claire. Le département pénitentiaire n’a pas pu être joint dans l’immédiat pour commenter.

La demande de grâce de Najib n’affectera pas ses quatre autres procès criminels concernant le scandale 1MDB. Sa femme, Rosmah Mansor, a été condamnée la semaine dernière à 10 ans de prison et à une amende record de 970 millions de ringgits (216 millions de dollars) pour corruption dans le cadre d’un projet d’énergie solaire.

Najib et Rosmah ont été frappés de multiples accusations de corruption après l’éviction choquante de son United Malays National Organization lors des élections de 2018, alimentée par la colère du public face au scandale 1MDB. L’UMNO est depuis revenue au pouvoir après que des défections ont provoqué l’effondrement du gouvernement réformiste qui a remporté les élections de 2018.

1MDB était un fonds de développement que Najib a créé après sa prise de fonction. Les enquêteurs allèguent que plus de 4,5 milliards de dollars ont été volés dans le fonds et blanchis par les associés de Najib via des couches de comptes bancaires aux États-Unis et dans d’autres pays pour financer des films hollywoodiens et des achats extravagants comprenant des hôtels, un yacht de luxe, des œuvres d’art et des bijoux.

The Associated Press