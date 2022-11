L’ex-Premier ministre japonais Aso se rendra en Corée du Sud pour améliorer les relations

TOKYO (AP) – L’ancien Premier ministre japonais Taro Aso s’est rendu mercredi à Séoul pour rencontrer des responsables sud-coréens alors que les deux pays tentent d’améliorer les relations qui ont été durement tendues par les atrocités de guerre japonaises.

Au centre des différends entre les deux pays se trouvent des décisions de justice sud-coréennes en 2018 qui ont ordonné aux entreprises japonaises d’indemniser les travailleurs coréens forcés en temps de guerre. Le gouvernement japonais et les entreprises ont refusé de se conformer aux décisions, affirmant que toutes les questions d’indemnisation avaient été réglées en vertu du traité de normalisation de 1965 et accusant la Corée du Sud de violer le droit international.

Mais les liens ont commencé à montrer des signes d’amélioration depuis que le gouvernement conservateur du président sud-coréen Yoon Suk Yeol a pris le pouvoir en mai. En tant qu’alliés asiatiques clés des États-Unis, le fait d’avoir des relations tendues pose également un problème pour leur coopération en matière de sécurité dans la région indo-pacifique, car elle fait face à des menaces croissantes de la Chine et de la Corée du Nord.

Aso, sujet aux gaffes, est également connu pour l’utilisation de travailleurs forcés en temps de guerre par son entreprise familiale.

En 2008, des documents de guerre ont fait surface montrant que des travailleurs forcés coréens étaient utilisés dans la mine du grand-père d’Aso, dont il s’est éloigné. Aso a gardé le silence lorsque le ministère japonais de la Santé et du Bien-être a reconnu que d’autres documents de guerre montraient que la mine de la famille Aso à Fukuoka, dans le sud du Japon, avait également utilisé 300 prisonniers britanniques, néerlandais et australiens d’avril 1945 jusqu’à la reddition du Japon quatre mois plus tard.

Le voyage intervient quelques jours après qu’une vague de foule dans la capitale sud-coréenne, Séoul, a tué plus de 150 personnes. Le président Yoon a décrété dimanche une période de deuil national.

Le secrétaire en chef du cabinet japonais, Hirokazu Matsuno, a déclaré qu’Aso ne représentait pas le gouvernement, mais se rendait en Corée du Sud en tant que chef d’une organisation d’amitié non partisane entre le Japon et la Corée du Sud composée de représentants politiques et commerciaux.

Aso a refusé de confirmer les informations selon lesquelles il pourrait rencontrer le président Yoon, et Matsuno a nié qu’Aso transportait la lettre du Premier ministre Fumio Kishida à Yoon.

Un autre législateur vétéran au pouvoir, Fukushiro Nukaga, qui dirige un groupe de parlementaires promouvant l’amitié entre les deux voisins, devait également se rendre en Corée du Sud, a rapporté l’agence Kyodo News.

Nukaga devrait rencontrer Yoon vendredi, tandis que les médias indiquent que la rencontre d’Aso avec le dirigeant sud-coréen est également en cours d’organisation.

Mari Yamguchi, Associated Press