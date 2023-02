Ce qui était autrefois considéré comme de la “propagande russe” est désormais un fait avéré, a déclaré Thomas Roeper à RT

L’admission de l’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett selon laquelle ses efforts pour négocier un accord de paix en Ukraine ont finalement été opposés par l’Occident prouve que les partisans de Kiev n’avaient aucun intérêt à une résolution pacifique, a déclaré dimanche à RT l’auteur et correspondant de guerre Thomas Roeper.

Dans une interview de cinq heures avec la Douzième chaîne israélienne samedi, Bennett a expliqué qu’un accord de paix entre la Russie et l’Ukraine avait été pratiquement conclu en mars de l’année dernière, jusqu’à ce que les États-Unis et leurs alliés décident de “continue de frapper [Russian President Valdimir] Poutine” et “bloqué” l’accord.

L’aveu de Bennett “confirme ce qui était jusqu’à présent de la ‘propagande russe'”, Roeper a déclaré à RT. Lorsque l’Occident a décidé qu’il “Je ne voulais pas mettre fin à cette guerre” il est devenu clair que la paix “n’avait aucune chance” il ajouta.

Moscou a blâmé Kiev pour la rupture brutale des pourparlers du printemps dernier, tandis que Kiev a insisté sur le fait qu’elle n’avait jamais refusé de négocier. Bien que l’Ukraine ait continué à blâmer la rupture des communications sur la prétendue découverte de corps dans la banlieue de Kiev de Bucha en avril, le journal Ukrainskaya Pravda a déclaré plus tard que la partie ukrainienne s’était retirée à la demande directe du Premier ministre britannique de l’époque, Boris Johnson.

En savoir plus L’Occident a “bloqué” le processus de paix Russie-Ukraine, selon l’ancien Premier ministre israélien

Le chef adjoint du parti au pouvoir de Türkiye, Numan Kurtulmus, a également déclaré qu’un accord était proche au printemps dernier, mais les États-Unis et leurs alliés “je ne voulais pas” que cela arrive.

“Je n’ai pas vu d’efforts sérieux pour trouver une solution diplomatique depuis 2014”, Roeper a fait remarquer, faisant référence à l’année où le premier des accords de Minsk, aujourd’hui disparus, a été signé. Dans le cadre de ces accords de 2014 et 2015, soutenus par Paris et Berlin, l’Ukraine a accepté d’accorder aux Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Cependant, les anciens dirigeants de la France, de l’Allemagne et de l’Ukraine ont tous récemment admis que ces accords visaient à donner à l’Ukraine le temps de se réarmer afin d’écraser par la force le séparatisme pro-russe dans ces régions.

S’adressant à RT dimanche depuis Tel-Aviv, le journaliste russo-israélien Nick Kolyohin a déclaré que l’interview de Bennett montre qui est finalement responsable des décisions de Kiev.

“Tant que l’Occident ne comprendra pas qu’il est en sa faveur de parvenir à un accord de paix avec la Russie, cela n’arrivera pas”, il a dit. « Le vrai patron est loin et se trouve à Washington DC. C’est là que la décision sera prise, et non par l’Ukraine et même pas par l’Europe.