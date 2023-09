L’ex-Premier ministre finlandais Sanna Marin, devenue virale pour sa vidéo de danse torride, suscite la fureur avec son départ anticipé

L’ancienne Première ministre finlandaise, devenue virale l’année dernière dans une vidéo de danse torride, a suscité des critiques lorsqu’elle a brusquement annoncé qu’elle quittait la politique pour occuper un poste dans une organisation à but non lucratif basée à Londres.

« Il est temps de passer à autre chose », a annoncé la semaine dernière l’ancienne Première ministre Sanna Marin. « Je suis impatient d’assumer un nouveau rôle. Je crois également que cela peut profiter à l’ensemble de la Finlande. Je crois que je peux bien servir ces électeurs (en Finlande) et peut-être même mieux dans cette nouvelle mission. »

Marin, membre du Parti social-démocrate de Finlande, a été Premier ministre de 2019 à juin de cette année, après avoir perdu sa candidature à la réélection. Elle a dirigé la Finlande à travers la pandémie de coronavirus, a contribué à l’élaboration de la politique lorsque la Russie a envahi l’Ukraine pour la première fois l’année dernière, et elle détient le record du plus jeune Premier ministre finlandais de l’histoire du pays, prenant ses fonctions à 34 ans.

Quelques mois après sa défaite électorale en avril, Marin a annoncé qu’elle quittait ses fonctions de députée pour devenir conseillère stratégique sur les programmes de réforme des dirigeants politiques au sein de l’organisation à but non lucratif de l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair, le Tony Blair Institute for Global Change.

« La tâche sera de conseiller différents pays, gouvernements et dirigeants sur des questions politiques qui me sont familières, telles que la bonne gouvernance, la technologie, le climat, l’égalité des sexes et d’autres questions avec lesquelles j’ai dû travailler », a déclaré Marin. , selon le journal Hufvudstadsbladet.

Cette annonce a été accueillie par certains critiques en Europe, certains affirmant qu’elle aurait dû chercher à obtenir un poste plus ambitieux ou qu’elle aurait dû rester au Parlement.

« Défendre les intérêts des électeurs est plus efficace au Parlement que dans un institut créé par un ancien Premier ministre impliqué dans la guerre en Irak », a déclaré sur X, Johanna Vuorelma, politologue à l’Université d’Helsinki. Twitter, selon le média finlandais YLE.

Teivo Teivainen, professeur de politique mondiale à l’Université d’Helsinki, a ajouté sur X : « Sanna Marin rejoint l’Institut Tony Blair. Au moins ici au Danemark, les gens autour de ma table sont étonnés. ‘Elle aurait dû viser plus haut.' »

Le Parlement a accepté sa démission, même si certains de ses anciens collègues ont également critiqué la femme de 37 ans pour cette annonce apparemment abrupte quelques mois seulement après les élections.

Le vice-président du parti politique finlandais connu sous le nom de Ligue verte, Oras Tynkkynen, a semblé critiquer Marin pour sa démission dès que le Parlement s’est réuni à nouveau après les vacances d’été, selon YLE. Le vice-président du Parti du Centre a déclaré que les députés doivent citer un motif acceptable pour démissionner, arguant sur X que « le seuil est actuellement trop bas, la commission du droit constitutionnel devrait évaluer la situation ».

Le président du Parlement, Jussi Halla-aho, a également critiqué Marin pour ne pas avoir parlé avec les dirigeants avant de prendre la décision, a rapporté le Helsinki Times.

« Cela aurait facilité la prise de décision. Maintenant, nous devions lire les détails dans les médias », a-t-il déclaré.

« L’un des problèmes est que l’idée d’une ‘position socialement significative’ est devenue plus libérale ces dernières années. Les règles devraient être les mêmes pour tout le monde », a-t-il déclaré à YLE. « Maintenant, nous avons pris la décision sur la base de la pratique établie lors des élections précédentes. Notre impression est que même si les interprétations varient, chaque cas doit être considéré séparément. »

Marin a attiré l’attention internationale l’année dernière lorsqu’un une série de vidéos la montrait en train de faire la fête, danser dans les clubs et boire.

« J’ai dansé, chanté et fait la fête – des choses parfaitement légales. Et je n’ai jamais été dans une situation où j’ai vu ou connu d’autres personnes. [using drugs] », a-t-elle déclaré après la diffusion des vidéos en ligne.

Timothy HJ Nerrozzi de Fox News Digital a contribué à ce rapport.