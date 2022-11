L’ex-Premier ministre établit un lien entre les faibles taux de natalité et les femmes qui boivent

Jaroslaw Kaczynski, ancien Premier ministre polonais, affirme que c’est “l’amère” vérité qui doit être reconnue

Le chef du parti conservateur au pouvoir en Pologne, le parti Droit et Justice, Jaroslaw Kaczynski, a affirmé que les femmes choisissent de ne pas avoir d’enfants parce qu’elles boivent trop. L’ancien Premier ministre a tenu ces propos samedi lors d’un déplacement à Elk, une ville du nord-est de la Pologne.

Réfléchissant au faible taux de natalité du pays, Kaczynski a déclaré “facteurs culturels” contribuer aux décisions d’une femme sur la procréation, et “Il est parfois nécessaire de dire ouvertement des choses amères.”

« Si, par exemple, on soutient que, jusqu’à 25 ans, les jeunes femmes boivent autant que les hommes de leur âge, il n’y aura pas d’enfants », dit Kaczynski.

“Rappelons qu’un homme, pour devenir alcoolique, doit boire excessivement pendant 20 ans en moyenne… alors qu’une femme ne doit le faire que pendant deux ans.”

“Je dis ça sérieusement” a déclaré le politicien conservateur, ajoutant qu’il connaissait un médecin qui “a réussi à guérir un tiers de ses patients alcooliques masculins, mais aucune femme.”

“Je suis vraiment un partisan sincère de l’égalité des femmes, mais je ne suis pas pour que les femmes prétendent être des hommes et que les hommes prétendent être des femmes parce que c’est quelque chose de complètement différent”, a-t-il ajouté. dit Kaczynski.

“C’est une déclaration typique d’un grand-père patriarcal lors d’un mariage polonais traditionnel”, a déclaré Joanna Scheuring-Wielgus, une législatrice du parti Nouvelle Gauche, rejetant les paroles de Kaczynski comme “insensé.” Sa collègue députée Urszula Paslawska a déclaré qu’elle ne savait pas « que ce soit pour rire ou pour pleurer ».

Une autre députée de la Nouvelle Gauche, Agnieszka Dziemianowicz-Bak, a soutenu que l’alcool affecte la fertilité des hommes et des femmes. “Pour avoir des enfants, d’autres problèmes doivent être résolus, et Kaczynski est silencieux à leur sujet”, dit-elle. “Il y a une pénurie de deux millions de logements en Pologne, donc les jeunes doivent vivre avec leurs parents.” Elle a ajouté que les femmes, y compris les mères, ont besoin d’une meilleure protection dans leur travail et sur le marché du travail.