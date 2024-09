L’ex-porte-parole de Québec solidaire Manon Massé de nouvelle exploitée

Manon Massé a transmis son message sur son compte Facebook. « J’ai dû avoir une troisième opération pour mon cœur. Jamais deux sans trois, comme ils disent ! Mais ne vous inquiétez pas pour moi, car non seulement l’opération s’est très bien déroulée, mais je sens que cette fois-ci est la bonne. »

La députée de Québec solidaire (QS) dans Sainte-Marie–Saint-Jacques précise qu’elle prendra le temps de se remettre.

Cette fois-ci, j’écoute mon cœur, parce que j’ai envie de continuer à vous écouter, ç vous représente et à vous accompagner. Il reste tant à faire, et c’est pour ça que ma priorité, c’est de pouvoir vous revenir en forme, en force et en santé.