Le voyage de l’ancien Premier ministre à Taïwan n’est rien d’autre qu’une provocation pour Pékin à s’en prendre à Londres, faisant échouer tout dialogue constructif

On se souviendra toujours de Liz Truss comme d’un Premier ministre désastreux qui n’a passé qu’un mois au pouvoir et a été dépassé par une tête de laitue.

Ses plans budgétaires désastreux ont fait frémir l’économie britannique, suscitant les critiques du peuple britannique, des députés et des dirigeants étrangers. Ses décisions politiques motivées par l’idéologie ont trouvé peu de sympathie auprès du public, qui l’a récompensée avec des cotes d’approbation abyssales.

On pourrait penser que quelqu’un comme ça aurait peu de crédibilité en tant que conseiller politique, mais ce n’est apparemment pas le cas. Taïwan, qui paye fréquemment des fanatiques occidentaux de droite pour venir leur rendre visite dans le cadre d’un coup politique, a invité Liz Truss à Taipei mardi et mercredi.

Truss a ensuite prononcé un discours belliciste dans lequel elle a appelé à la fin de toute coopération et de tout dialogue avec Pékin et à la préparation de sanctions à la russe en cas de conflit à Taiwan. Elle a également répété sa suggestion d’un « L’OTAN économique » – malgré un palmarès qui fait d’elle la dernière personne que vous voudriez écouter pour des conseils économiques.















Depuis son bref séjour à Downing Street, elle s’est rebaptisée faucon anti-chinois à plein temps et utilise maintenant sa position de parti et ses références en tant qu’ancienne Premier ministre pour tenter de saper les tentatives de son successeur de revenir prudemment vers l’engagement avec la Chine. . Truss a toujours été une fantaisiste, une fanatique pro-Brexit qui a adopté une position conflictuelle pendant son mandat de ministre des Affaires étrangères.

Cependant, comme vous pouvez l’imaginer, tout ce que vous devez faire pour vous réinventer ces jours-ci est de devenir un basher chinois. Peu importe à quel point vous pourriez être une plaisanterie autrement. Par conséquent, les médias britanniques ont veillé à ce que son séjour et ses propos à Taïwan soient largement couverts sans le contexte de ses échecs politiques. Le gouvernement britannique a déjà pris ses distances avec son voyage – un fait dont Pékin devrait tenir compte (et l’a sans aucun doute fait).

Le Parti conservateur britannique a toujours été en proie à ce genre de factionnalisme. Alors que le Parti travailliste d’opposition a tendance à réprimer de manière radicale l’aile la plus idéologique de ses députés (d’où la purge de la faction de gauche corbynite), les idéologues conservateurs détiennent depuis longtemps le pouvoir en tant que force « perturbatrice » sur le gouvernement lui-même, sapant son action. police étrangère. C’est une fracture qui a émergé à l’époque de Margaret Thatcher, où suite à l’effondrement du « consensus d’après-guerre » du pragmatisme économique, l’idéologie a pris de l’ascendant dans le parti et s’est rapidement manifestée en euroscepticisme.

Ce bras de fer a duré 30 ans, rendant plus difficile pour les premiers ministres conservateurs de maintenir une relation de travail avec l’UE, et a finalement abouti au Brexit lui-même. Une fois cela écarté, ces idéologues ont trouvé une nouvelle cible : la Chine. Alors que Truss a opportunément sauté dans ce train en marche, l’ancien archi-Brexiter Iain Duncan Smith s’était déjà fait le sinophobe en chef du Royaume-Uni. Leur objectif commun est simplement de saper les liens stables avec Pékin et de provoquer le conflit en stimulant les rébellions d’arrière-ban, ce qui en fait un défi à gérer pour le gouvernement.















Par conséquent, si Truss peut être une risée nationale grâce à son mandat désastreux de Premier ministre, ce nouveau rôle qu’elle assume lui permet de provoquer des perturbations sur cette question. Taïwan, bien sûr, le sait, car toute sa politique étrangère est fondée sur la tentative de saper les liens des relations d’autres pays avec Pékin en dépensant de grosses sommes d’argent pour inviter des personnalités telles que Truss. Le moment du voyage était délibéré, venant immédiatement après l’engagement du ministre britannique des Affaires étrangères avec un haut responsable chinois après le couronnement du roi Charles III.

Taipei espère que la réaction de Pékin contre la visite de Truss ciblera le gouvernement britannique dans son ensemble et punira le pays. La Chine a un record pour être abrasive comme ça, l’ayant fait avec la République tchèque dans le passé et n’y gagnant aucun ami en conséquence. Si Truss est donc autorisée à dicter le flux des relations entre le Royaume-Uni et la Chine, elle gagne. En dehors d’elle, le Royaume-Uni n’a jamais été provocateur à Taiwan à un niveau supérieur, comme lors de la visite de l’ancienne présidente de la Chambre Nancy Pelosi l’année dernière pour les États-Unis.

Ainsi, plutôt que de provoquer une crise, la Chine devrait attendre la tenue des prochaines élections à Taiwan et espérer que le parti plus pro-chinois du Kuomintang (KMT), qui gouvernait autrefois tout le pays, prendra le pouvoir et stabilisera à nouveau les liens trans-détroit. Le Parti démocrate progressiste (DPP) prospère en créant des crises, tout comme les États-Unis avec leurs déploiements militaires, et au milieu de tout cela, il n’y a aucune intention que la tête froide prévale. Alors que Pelosi était une violation flagrante et une énorme provocation de la politique d’une seule Chine et de l’engagement des États-Unis à son égard, le voyage de Truss est un coup de pub opportuniste d’un has-been échoué qui a presque renversé son pays en un mois. Ignorer, passer à autre chose et oublier.