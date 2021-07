L’ex-petite amie «secrète» de Dieter Brummer, Kirsty Wright, appelle la star de Home & Away «mon premier véritable amour» en un hommage sincère

L’ex-petite amie secrète de DIETER Brummer, Kirsty Wright, a partagé un hommage sincère en l’appelant « mon premier véritable amour ».

La star de Home and Away a été retrouvée morte samedi à son domicile de Glenhaven, près de Sydney.

Dieter Brummer est décédé à l’âge de 45 ans[/caption]

Son ex-petite amie « secrète » Kirsty Wright a partagé un message émouvant sur les réseaux sociaux[/caption]

Aux côtés de sa famille, d’autres co-stars et fans, Kristy Wright, qui a commencé à jouer Chloe Richard, lui a également rendu hommage en partageant une publication émouvante sur Instagram.

« Dieter et moi avons commencé à sortir ensemble quand j’avais 17 ans. Il venait de terminer Home and Away et je venais de commencer et je ne sais pas comment nous avons fait, mais nous avons réussi à garder notre relation hors des yeux des médias scrutateurs. Notre jeune amour a pu s’épanouir en privé », a-t-elle écrit.

« Notre premier rendez-vous était à la plage de Balmoral. Il m’a emmené en pique-nique. Nous nous sommes retrouvés assis là pendant près de 10 heures de l’après-midi au milieu de la nuit, à discuter de tout, du cosmos à nos enfances, en passant par nos espoirs et nos rêves.

« Je suis tombée amoureuse de lui très rapidement et heureusement pour moi, il a ressenti la même chose.

« Nous étions des couvertures de sécurité et nous étions les meilleurs amis. Même après notre rupture des années plus tard, notre amitié ne s’est jamais éteinte », a-t-elle ajouté.

« Il avait de grandes attentes envers les gens parce qu’il savait que nous, en tant qu’espèce, étions capables de bien plus.

« Il n’a pas souffert des imbéciles et il était un fier membre de la police de la grammaire.

« Il aimait les mots. J’ai adoré connaître un mot obscur que personne d’autre ne connaissait.

« Son sujet de prédilection était l’existentialisme. Il était profond. Beaucoup plus profond que la plupart des gens ne le savent.

«Je suis tellement reconnaissant que nous soyons restés amis et pendant plus de 25 ans, il a été une constante dans ma vie et quelqu’un que je pouvais appeler à n’importe quelle heure.

« Nous étions cela l’un pour l’autre. Le monde a perdu un cadeau ce week-end. Un homme lumineux, unique, complexe. Un homme qui méritait plus.

« Je t’aime, Deet. Mes plus sincères condoléances vont à votre belle famille.

« Ils vous adoraient plus que tout au monde et mon cœur se brise en sachant à quel point ils souffrent en ce moment », a-t-elle conclu.

Les fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour rendre hommage à l’acteur.

Une déclaration publiée par la famille de l’acteur se lit comme suit: « Nous avons perdu notre beau, talentueux, drôle, compliqué et bien-aimé Dieter samedi matin.

« Il a laissé un trou énorme dans nos vies et notre monde ne sera plus jamais le même.

« Nos pensées vont à vous tous qui l’avez connu, aimé ou travaillé avec lui au fil des ans. »

Brummer a joué dans le feuilleton australien Home and Away aux côtés de Melissa George entre 1992 et 1996.

Il a été écrit hors du savon lorsque son personnage est mort d’un empoisonnement du sang en 1996.





Il a été retrouvé à son domicile de Sydney après un contrôle de bien-être de la police.

Selon News.com.au La police de la Nouvelle-Galles du Sud a déclaré que sa mort n’était pas considérée comme suspecte.

La cause de son décès n’a pas encore été confirmée et un rapport est en cours de préparation pour le bureau du coroner.

Elle l’appelait son « premier vrai amour »[/caption]

Elle a dit que le couple était resté de bons amis même après leur rupture[/caption]