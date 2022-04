L’ex-petite amie du prince Harry, Cressida Bonas, l’a encouragé à suivre une thérapie, selon un livre

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince Harry a été encouragé par une ancienne petite amie à suivre une thérapie.

Avant que le prince britannique ne se lance dans une romance éclair avec Meghan Markle, il a rencontré l’actrice et mannequin anglaise Cressida Bonas par l’intermédiaire de sa cousine la princesse Eugénie en 2012.

Bonas, la fille d’un comte, “était de son monde, mais pas obsédée par lui”, a écrit Brown dans son dernier livre à la bombe. “Une beauté mais pas une beauté, avec une carrière naissante d’actrice sur scène et à la télévision après avoir quitté l’Université de Leeds.”

Brown, un ancien rédacteur en chef de Vanity Fair, a écrit un nouveau livre sur la famille royale intitulé “Les papiers du palais: à l’intérieur de la maison de Windsor – la vérité et l’agitation.” Il explore “les scandales, les relations amoureuses, les jeux de pouvoir et les trahisons” qui ont secoué la famille royale au cours des 20 dernières années et présente de nouvelles révélations basées sur l’accès de Brown aux initiés du palais.

LE PRINCE WILLIAM S’INQUIÉTAIT DE LA «FRAGILITÉ MENTALE» DU PRINCE HARRY PENDANT LA ROMANCE DE MEGHAN MARKLE, LES RÉCLAMATIONS DE LIVRES

L’auteur à succès a déjà écrit une biographie sur la princesse de Galles intitulée “Les Chroniques de Diane”, qui a été publié en 2007. Pour son dernier livre, Brown a déclaré avoir parlé à plus de 120 sources proches de membres supérieurs de la famille royale.

Brown a exploré la relation de Harry avec Bonas, qui a eu lieu entre 2012 et 2014. Elle a écrit que, parmi les amis et la famille, “il y avait un accord général sur le fait que Mme Bonas avait tous les atouts d’un partenaire parfait pour Harry, qui était follement amoureux avec elle.”

Cependant, Brown a allégué que Bonas, 33 ans, était préoccupé par la santé mentale de Harry et par la façon dont il faisait face à la vie publique.

“Sans ses camarades de l’armée pour le réduire à sa taille, son sens du droit était hors de contrôle”, a affirmé Brown dans son livre. “Ses explosions étaient de plus en plus fréquentes et enfantines. Il s’est mis à la boxe parce que, comme il l’a dit plus tard, il était toujours” sur le point de frapper quelqu’un “. Cressida a commencé à s’inquiéter sérieusement de sa santé mentale. Il n’est pas largement connu que c’est elle qui a persuadé Harry de voir un thérapeute.”

Un ami anonyme de la famille a allégué à Brown que Bonas “l’avait fait accepter qu’il avait des problèmes et voir un psychanalyste”.

Un ami commun de l’ancien couple a également dit à Brown que lorsque le couple l’a appelé, Harry, 37 ans, a écrit une lettre à Bonas et l’a remerciée de l’avoir poussé vers une thérapie.

“Il lui a écrit une douce lettre disant que je t’admire, je te souhaite bonne chance et surtout merci de m’avoir aidé à m’attaquer à mes démons et à demander de l’aide”, a écrit Brown.

Des copains déçus attendaient une annonce de fiançailles de Harry et Bonas. Mais au moment de leur rupture, des rapports ont allégué que Bonas voulait se concentrer sur sa carrière d’actrice. On a également supposé que l’examen minutieux des médias lui avait fait comprendre qu’elle ne voulait pas faire face aux pressions de la vie royale.

Pourtant, la scission était à l’amiable. Bonas et Harry sont restés amis, et elle a même assisté à son mariage avec Markle en 2018. En 2020, Bonas a épousé un autre Harry – Harry Wentworth-Stanley. Bien que son célèbre ex n’y ait pas assisté, il est à noter que la cérémonie a eu lieu pendant la pandémie de coronavirus.

“J’ai eu un mariage en confinement”, a écrit Bonas dans Spectateur. “Un service religieux aseptisé de 30 personnes, à distance sociale, a été organisé en moins de deux semaines. Les restrictions signifiaient pas d’hymnes, pas d’instruments à vent et pas de parler trop fort. Une déception pour une famille de musiciens. Pas ce que nous avions envisagé, mais une journée plus intime et spéciale que nous n’aurions jamais pu l’imaginer. Imparfaite mais parfaite – une journée que nous n’oublierons jamais.”

Brown a déclaré que Harry était “convaincu qu’il allait rester célibataire pour le reste de sa vie”, jusqu’à ce qu’il pose les yeux sur Markle, une actrice américaine. Le couple s’est rencontré en 2016 lors d’un rendez-vous à l’aveugle et la relation serait passée de “0 à 60”. En 2017, le prince a proposé, et le couple a dit “oui” en 2018.

Brown a allégué que Harry voulait épouser l’ancienne star de “Suits” “le plus rapidement possible” parce qu’il voulait qu’elle soit protégée par la police. Il était également prêt à fonder sa propre famille.

LA REINE ELIZABETH S’EST SENTIE ” VÉRITABLEMENT TRÈS CONFLICTE ” À PROPOS DU PRINCE HARRY, DU ” MEGXIT ” DE MEGHAN MARKLE, DES RÉCLAMATIONS DE LIVRES

Un porte-parole du palais n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital concernant le livre de Brown. Cependant, un porte-parole a précédemment déclaré à Fox News Digital que le palais ne commentait généralement pas “ces livres”. Un porte-parole du duc et de la duchesse de Sussex n’a pas non plus immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Les départs du duc et de la duchesse de Sussex des fonctions royales ont commencé en 2020 à cause de ce qu’ils ont décrit comme les intrusions des médias britanniques et les attitudes racistes envers Markle, 40 ans. La famille réside maintenant dans la ville côtière de Montecito, en Californie, avec leurs deux enfants.

Après avoir quitté leurs fonctions royales, ils ont accordé une interview télévisée explosive à Oprah Winfrey dans laquelle le couple a décrit des commentaires douloureux sur la noirceur de la peau d’Archie avant sa naissance. La duchesse a parlé de l’isolement intense qu’elle ressentait au sein de la famille royale qui l’a amenée à envisager le suicide.

Buckingham Palace a déclaré que les allégations de racisme formulées par le couple étaient “préoccupantes” et seraient traitées en privé.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.