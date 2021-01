L’ex-petite amie d’Ed Sheeran, Athina Andrelos, devrait épouser le sosie du musicien à un moment donné cette année.

Le chanteur de Shape Of You, 29 ans, était auparavant sorti avec le directeur du projet pendant un an en 2014, mais ils se sont ensuite séparés en 2015.

Et Athina a depuis évolué avec son fiancé sosie Nick, qu’elle est sur le point d’épouser cette année après que leur mariage a été retardé en 2020 en raison du coronavirus.

Le gentil couple devait se marier le 5 septembre, mais le virus a ruiné leurs plans.

Partageant un cliché sur Instagram avec son futur mari à l’époque, elle a écrit: « De retour à l’endroit des fiançailles pour ce qui était censé être le jour de notre mariage. Apportez 2021. »







Ils ont depuis repoussé le mariage et leur lune de miel à des dates ultérieures.

Athina a écrit sur Instagram en avril dernier: « Nous sommes censés prendre un vol pour les Philippines MAINTENANT pour notre voyage de noces (que nous avons décidé d’organiser avant le mariage). »

Le couple excité a décidé de ramener le voyage annulé chez lui en faisant des nègres et de la nourriture pour faire semblant d’être là.







Elle a ajouté: « C’est fondamentalement comme si nous étions là. Envoi à tout le monde des pensées positives et des câlins virtuels directement à votre porte. Pour une bonne santé – le plus important. »

Ed et Nick partagent des similitudes incroyables, avec les barbes et les cheveux roux.

Athina et Ed ont fait la une des journaux en 2015 quand elle et la chanteuse se sont séparées, après les Brit Awards en février de cette année.







Il est rapporté que l’ancien couple s’est disputé à propos de ses singeries lors d’une after-party lors de l’événement.

Cependant, le musicien primé a déménagé avec sa femme Cherry Healy et le couple a accueilli leur premier enfant en septembre.

