L’ex-petite amie de SBF, Caroline Ellison, témoigne à la barre comme témoin phare du gouvernement

Le procureur américain Thane Rehn a présenté le témoignage potentiel d’Ellison dans sa déclaration d’ouverture au jury la semaine dernière, affirmant que Bankman-Fried « l’utilisait comme façade » alors qu' »en réalité, il commandait toujours à Alameda ».

Rehn a poursuivi en alléguant dans son introduction que c’était Bankman-Fried qui avait concocté un « plan pour prendre de l’argent de FTX et le donner à Alameda » et qu’Ellison partagerait les détails de la façon dont elle et son ancien amant ont volé l’argent des clients de FTX. et déployé cet argent via Alameda.

Pendant ce temps, l’avocat principal de la défense de Bankman-Fried, Mark Cohen, a présenté un récit bien différent dans ses remarques liminaires devant le tribunal, présentant Ellison comme un leader qui détenait un contrôle ferme sur l’entreprise et dont la direction a finalement fait échouer l’entreprise.

Dans le récit des événements de Cohen, Bankman-Fried avait exhorté son ancienne adjointe à Alameda à « mettre une haie », mais « elle ne l’a pas fait à l’époque ».

La mention du co-PDG d’Ellison, Sam Trabucco, qui était un camarade de classe de Bankman-Fried au MIT, est remarquablement absente jusqu’à présent des débats. Trabucco a quitté Alameda en août 2022 et est resté relativement discret.