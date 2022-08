L’ex-petite amie de Salman Khan, Somy Ali, l’appelle un “batteur de femmes”: “Pas seulement moi, mais beaucoup”

L’ancienne actrice de Bollywood, Somy Ali, a de nouveau ciblé Salman Khan, avec qui elle est sortie dans le passé. Elle s’est maintenant tournée vers les médias sociaux pour qualifier Salman de “batteur de femme” et a également affirmé que ce n’était pas seulement elle, mais plusieurs autres femmes auraient souffert aux mains du Dabangg Khan. Elle a également exhorté les gens à cesser d’adorer Salman en le décrivant comme un ” malade sadique “.

“Un batteur de femmes, et pas seulement moi, mais beaucoup. Arrêtez de l’adorer s’il vous plaît. C’est un malade sadique *#uk. Vous n’en avez aucune idée”, a écrit Somy en partageant une affiche de Maine Pyar Kiya sur Instagram.

Plus tôt cette année, Somy avait fait une déclaration choquante sur la dénonciation de “The Harvey Weinstein de Bollywood” en citant l’exemple d’Aishwarya Rai Bachchan qui avait une fois déposé un FIR contre la violence domestique alors qu’elle était en couple. Elle avait utilisé une image de silhouette qui montre un couple est une image fixe d’une chanson romantique Aate Jaate Haste Gaate du Maine Pyar Kiya mettant en vedette Salman Khan et Bhagyashree.

Auparavant, Somy avait parlé de la raison pour laquelle elle et Salman avaient rompu. Elle avait dit que Salman l’avait trompée pendant leur relation. Elle avait alors décidé de le quitter ainsi que le pays ajoutant qu’elle n’avait rejoint Bollywood que pour rester proche de Salman. Les deux auraient eu une relation amoureuse en 1991 et se seraient séparés en 1999.

Somy avait révélé qu’elle avait l’habitude de regarder des films en hindi et avait développé un béguin pour Salman après avoir regardé Maine Pyaar Kiya. Elle avait alors 16 ans et a décidé de partir en Inde. Elle rêvait de mariage et pensait que c’était une prédiction de Dieu. Elle a dit à sa mère qu’elle allait à Mumbai pour se marier avec Salman Khan.